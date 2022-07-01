İngiltere'de iki erkeği elle taciz etmekle itham edilen Muhafazakar Parti Grup Yöneticisi Pincher istifa etti - Son Dakika
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İngiltere'de iki erkeği elle taciz etmekle itham edilen Muhafazakar Parti Grup Yöneticisi Pincher istifa etti

01.07.2022 14:55
İngiltere'de iki erkeği elle taciz etmekle itham edilen Muhafazakar Parti Grup Yöneticisi Pincher istifa etti

İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin Parlamento’daki Grup Yöneticisi Chris Pincher, The Sun gazetesinde hakkında çıkan haberlerden sonra görevinden istifa etti.

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin Parlamento'daki Grup Yöneticisi Chris Pincher, The Sun gazetesinde hakkında çıkan haberlerden sonra görevinden istifa etti.

Pincher, Muhafazakar Parti'nin Londra'daki özel kulübü Carlton Club'da iki erkeği elle taciz etmekle itham edilmişti.

Muhafazakar siyasetçi, Başbakan Boris Johnson'a hitaben yazdığı mektupta "çok fazla içtiğini" ve "hem kendisini hem başkalarını utandırdığını" söyledi.

BBC'ye konuşan görgü tanıkları da Pincher'ın Çarşamba akşamı mekanda "son derece sarhoş" görüntülendiğini aktardı.

Bir Başbakanlık kaynağı, Pincher'ın şimdilik parti içinde daha fazla yaptırıma maruz kalmayacağını ve milletvekilliğine devam edeceğini söyledi.

Olayı ilk olarak haberleştiren The Sun, mekandaki vekillerin Pincher'ı partiye şikayet ettiğini belirtmişti.

Ana muhalefet İşçi Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, Pincher'ın vekilliğine devam etmesine izin verilmesini eleştirdi:

"Muhafazakar Parti'de potansiyel bir cinsel tacize dair bir soru işareti bırakılmaması lazım.

"Muhafazakar Parti skandallara ve pespayeliğe öylesine dolandı ki halkın sorunlarını çözebilecek durumda değil."

Pincher daha önce de Olimpik kürekçi Alex Story'ye sarkıntılık yaptığı gerekçesiyle geçirdiği soruşturma sırasında partideki görevini bırakmış; sonrasında aklanmıştı.

Son dönemde davranışları nedeniyle birden fazla Muhafazakar Partili milletvekili, vekillik görevinden istifa etmişti.

Nisan'da Nail Parish Parlamento'da porno izlediğini kabul etmiş ve bunun "bir delilik anı" olduğunu söyleyerek görevini bırakmıştı.

Bir diğer vekil Umran Ahmad Khan ise 15 yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizden hüküm girmesinin ardından istifa etmişti.

Kasım'da da Owen Paterson, lobicilik kurallarını ihlal ettiği tespit edilince görevinden ayrılmıştı.

Chris Pincher, Muhafazakar Parti'deki grup yöneticiliği görevine Şubat 2022'de başlamıştı.

Grup yöneticisi olan milletvekilleri, parti disiplini ile vekillerin oylamalara katılması ve partinin tercihi doğrultusunda oy kullanmaktan sorumlu.

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Kaynak: BBC

Parlamento, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de iki erkeği elle taciz etmekle itham edilen Muhafazakar Parti Grup Yöneticisi Pincher istifa etti - Son Dakika

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