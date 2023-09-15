İngiltere'de İlkokul Öğrencilerinin Gözü Önünde Köpek Saldırısı - Son Dakika

İngiltere'de İlkokul Öğrencilerinin Gözü Önünde Köpek Saldırısı

İngiltere\'de İlkokul Öğrencilerinin Gözü Önünde Köpek Saldırısı
Son Güncelleme: 15.09.2023 14:28

İngiltere'nin Stonnall şehrinde iki 'XL Bully cinsi köpek, ilkokul öğrencilerinin gözü önünde bir adamı parçalayarak öldürdü. Saldırı sonrası ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Köpeklerin sahibi olan bir adam gözaltına alındı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İngiltere'nin Stonnall şehrinde ilkokul öğrencileri okuldan çıktıkları sırada iki 'XL Bully cinsi köpek bir adamı parçalayarak öldürdü.

Bakanlığın yetiştirilmesi yasaklamak için harekete geçtiği XL Bully cinsi iki köpek öğrencilerin gözü önünde bir adamı parçalayarak öldürdü

Dün saat 15.12 civarında meydana gelen saldırıda, çevredekiler adamı kurtarmak istedi fakat başarılı olamadı.

Olay yerine gelen güvenlik görevlileri öğrencileri tekrar okulun bahçesine gönderip bir süre dışarı çıkmalarına izin vermedi.

Saldırısı sonrası ağır yaralanan adam, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Fakat kurtarılamadı.

Batı Midlands Ambulans Servisi sözcüsü şunları söyledi: " Olay yerine geldiğimizde saldırıya uğrayan adamın ağır yaralı olduğunu ve ciddi kan kaybı yaşadığını gördük. Kraliçe Elizabeth Hastanesi'ne nakledilen adamı kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Köpeklerin sahibi olduğu belirtilen 30 yaşındaki bir adam polis tarafından gözaltına alındı.

Polisin olay ile ilgili açtığı soruşturma devam ediyor. Saldırıcı sonucu ölen adamın kimliği ve kaç yaşında olduğu ile ilgili açıklama yapılmadı.

Abdullah Teymur
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Son Dakika Dünya İngiltere'de İlkokul Öğrencilerinin Gözü Önünde Köpek Saldırısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de İlkokul Öğrencilerinin Gözü Önünde Köpek Saldırısı - Son Dakika
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