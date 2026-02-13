Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var - Son Dakika
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var

Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
13.02.2026 13:21
İngiltere'de Hindistan, Pakistan ve Bangladeş kökenli göçmen toplulukları arasında yaygın olan paan çiğneme alışkanlığının sokaklarda bıraktığı zor temizlenen lekeler nedeniyle belediyeler 100 sterlin para cezası uygulamaya başladı.

İngiltere'de özellikle Hindistan, Pakistan ve Bangladeş kökenli göçmen toplulukları arasında yaygın olan paan (betel yaprağı) çiğneme geleneği, sokaklara bıraktığı zor temizlenen kahverengi izler nedeniyle yerel halk ve belediyeler arasında gerginliğe yol açtı.

TEMİZLİK EKİPLERİ CİDDİ ZORLUK YAŞIYOR

Birleşik Krallık genelinde özellikle büyük şehirlerde kaldırımlarda, tren istasyonlarında ve park çevrelerinde görülen paan lekeleri, temizlik maliyetlerini artırırken temizlik ekipleri için de ciddi bir zorluk oluşturuyor.

100 STERLİN CEZA KESİLECEK

Birmingham, Leicester ve Londra gibi metropollerde belediyeler artık paan çiğnemekten kaynaklanan kirletme davranışına karşı 100 sterlinlik (6 bin TL) para cezası uygulanacağını duyurdu. Yerel yönetimler bu uygulamanın, halk sağlığını ve kamusal alanların temizliğini korumaya yönelik olduğuna işaret ediyor. Belediye sözcüleri, paan lekelerinin kaldırımdan temizlenmesinin özel temizlik ekipleri ve maliyetli ekipman gerektirdiğini, bu durumun vergi mükelleflerinin kaynakları üzerinde baskı oluşturduğunu aktardı.

ÇEVRESEL OLARAK BÜYÜK SORUN

Uzmanlara göre paan çiğneme, geleneksel bir alışkanlık olsa da, sokaklarda bırakılan tükürük ve renkli izler, kamu hijyen standartlarını zorlayan bir çevresel sorun olarak değerlendiriliyor. Bazı iş yeri sahipleri ve vatandaşlar paan çiğneme alışkanlığının kamusal alanlarda daha sıkı denetlenmesi gerektiğini savunurken, göçmen toplulukları temsilcileri de bu kültürel pratiğin hedef alınmaması ve eğitimle çözüm bulunması çağrısında bulunuyor. Yerel sivil toplum kuruluşları, hem kültürel hassasiyete saygı gösterilmesini hem de kamu alanlarının temizliği için toplum temelli farkındalık kampanyaları düzenlenmesi gerektiğini söylüyor.

Yeni uygulamayla birlikte yetkililer, paan lekelerinin neden olduğu çevresel tahribatın azalmasını ve kamusal alanların daha temiz kalmasını hedefliyor.

