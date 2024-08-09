Dünya

İngiltere'de şiddet eylemlerinde gözaltına alınan kişi sayısı 483'e yükseldi. Polis, Southport'ta yaşanan ve 3 kız çocuğunun öldürüldüğü bıçaklı saldırıda yaralanan 9 çocuğun taburcu edildiğini duyurdu.

İngiltere'de ülke genelinde devam eden şiddet eylemlerinde gözaltına alınan kişi sayısının 483'e yükseldiği açıklandı. Polis yaptığı açıklamada, "Şiddetli düzensizliğe katılanlar, polis daha fazla tutuklama yapıp soruşturmalarını ilerlettikçe eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmeye devam ediyor" dedi. Polis, Southport'ta 3 kız çocuğunun hayatını kaybettiği ve 9'u çocuk 11 kişinin yaralandığı saldırıda yaralanan tüm çocukların taburcu edildiğini ifade etti.