İngiltere\'de Türk vekil, Kur\'an-ı Kerim\'e el basarak yemin etti

Dünya

İddianameden detaylar! Engin ve Dilan Polat\'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi

İngiltere'de gerçekleşen genel seçimlerin sonucunda İşçi Partisi listesinden aday olan Nesil Çalışkan, uzun yıllar sonra parlamentoya giren ilk Kıbrıs Türk kökenli milletvekili oldu. Barking bölgesinden seçilen Nesil Çalışkan, seçim bölgesindeki oyların yaklaşık yüzde 45'ine denk gelen 16 bin 227 oyu almayı başararak milletvekili oldu.

KUR'AN-I KERİM'E EL BASIP YEMİN ETTİ

Seçimlerde büyük bir başarıya imza atan Nesil Çalışkan'ın yemin töreni de büyük ses getirdi. Kurallara göre her vekil kendi inanç ve kutsal kitabına göre yemin edebildiği İngiltere'de Müslüman vekiller, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti. İşçi Partisi'nden Avam Kamarası'na giren Çalışkan da Kur'an üzerine el basıp yemin edip göreve başladı.

İşçi Partisi'nin diğer Müslüman kadın milletvekilleri Shabana Mahmood ve Naz Shah da aynı şekilde Kur'an üzerine yemin ederek görevlerine başladı.