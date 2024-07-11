İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti - Son Dakika
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Dünya

İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

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İngiltere'de geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde İşçi Partisi'nden Avam Kamarası'na giren Nesil Çalışkan, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin edip göreve başladı. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

11.07.2024 11:01
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İngiltere'de gerçekleşen genel seçimlerin sonucunda İşçi Partisi listesinden aday olan Nesil Çalışkan, uzun yıllar sonra parlamentoya giren ilk Kıbrıs Türk kökenli milletvekili oldu. Barking bölgesinden seçilen Nesil Çalışkan, seçim bölgesindeki oyların yaklaşık yüzde 45'ine denk gelen 16 bin 227 oyu almayı başararak milletvekili oldu.

KUR'AN-I KERİM'E EL BASIP YEMİN ETTİ

Seçimlerde büyük bir başarıya imza atan Nesil Çalışkan'ın yemin töreni de büyük ses getirdi. Kurallara göre her vekil kendi inanç ve kutsal kitabına göre yemin edebildiği İngiltere'de Müslüman vekiller, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti. İşçi Partisi'nden Avam Kamarası'na giren Çalışkan da Kur'an üzerine el basıp yemin edip göreve başladı.

İşçi Partisi'nin diğer Müslüman kadın milletvekilleri Shabana Mahmood ve Naz Shah da aynı şekilde Kur'an üzerine yemin ederek görevlerine başladı.

İngiltere\'de Türk vekil, Kur\'an-ı Kerim\'e el basarak yemin etti

İşçi Partisi, Avrupa Birliği, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • İrfan Genc: Türkiye'de olsaydı laiklik elden giderdi 15 1 Yanıtla
  • Ali Güven: burada olsaydı kıyamet koparacak lardı kutsal meclise kitab gelirmi diye 12 0 Yanıtla
  • Yusuf Ali Yalçın: ışıkçılar şok! Avrupa severler şok! 8 1 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?: Bunun TÜRKİYE'DE yapıldığını düşünsenize laiklik elden gidiyyyeeeee diyeceklerdi 7 1 Yanıtla
  • Hüseyin Peynir: Neredesiniz Atatürkçüler;laiklik elden gidiyor.... 5 2 Yanıtla
    Sezo runay: Sende afganistana git kırbaçlasınlar senş bir güzel 0 0
  • Yusuf Ali Yalçın: ışıkçılar şok :) Avrupa sevdalıları şok 7 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru: maşallah sana helal olsun 6 0 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin: Biz de olsa şeriat gelmişti(!).. 4 0 Yanıtla

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