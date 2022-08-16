İngiltere'de ağız kanseri olan genç kızın dilini kasık etiyle tedavi ettiler - Son Dakika
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İngiltere'de ağız kanseri olan genç kızın dilini kasık etiyle tedavi ettiler

16.08.2022 16:10

İngiltere'de Chorlette Webster isimli genç kız dilindeki ağrılar ve beyaz leke nedeniyle diş hekimine gitti. Doktorlar, yapılan tetkiklerin sonucunda 27 yaşındaki kızın dilinde tümör tespit etti. Yapılan işlemlerin sonucunda, Charlotte'ın bacağındaki kasık etiyle dili tedavi edildi.

İngiltere'de yaşayan 27 yaşındaki Charlotte Webster 2018'de tekrarlayan ülser rahatsızlığından ötürü yine acı çekmeye başladı. Bunun için vakit kaybetmeden diş hekimine gitti.

DİLİNDEKİ AĞRI KANSERİN HABERCİYMİŞ

Charlotte, Chichester'daki St Richards Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz bölümündeki bir uzmana, dilinde ağrı olduğunu ve beyaz lekeler oluştuğunu söyledi. Genç kadın bunun için hastaneye biyopsi alınması için sevk edildi. Ardından çıkan test sonucunda , Charlotte'un dilinde bir tümör tespit edildi. Daha sonra ağız kanseri olduğu ortaya çıktı.

Ağız kanseri olan kızın dilini bacağındaki kasık etiyle onardılar

BACAĞINDAKİ KASIK ETİNDEN DİL YAPILDI

Dilinde beyaz lekeler çıkan Chorlette'ya doktorlar müdahale etti. Kanserleri hücrelerden temizlenen Charlotte'a bacağındaki kasık etiyle yeni bir dil yapıldı.

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