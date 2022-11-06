İngiltere'de bir kadın, gece vakti yatağından çıkan yılanla büyük dehşet yaşadı! Gerçek ise sonradan ortaya çıktı

Yılanlar, halen dünyada insanların en fazla ürktüğü hayvanların başında gelmeye devam ediyor. İngiltere'nin Wellingborough kasabasında yaşayan 23 yaşındaki Tasha Lane adlı kadın da yılanlarla ilgili kötü bir tecrübe edinen insanlar arasına katıldı.

SABAHA KARŞI YATAĞINDA FARK ETTİ

Tasha Lane, erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı evde yatağında uyuduğu sırada sabah 4'e karşı bir kıpırtı hissetti. Önce köpeğinin kendisini rahatsız ettiğini düşünen kadın, yorganı kaldırdığında turuncu bir yılan ile karşı karşıya geldi. Kadının çığlığı basmasıyla birlikte bir anda ortalık karıştı.

HEMEN ODAYI KAPATTILAR

Yılanın zehirli olup olmadığını bilmedikleri için odanın kapısını kapatan Tasha ve sevgilisi ertesi gün durumu komşularına anlattı. Bu sayede ise gerçek ortaya çıkmış oldu. Buna göre yılanın, günler önce komşularının evinden kaçtığı ve en zararsız tür olan Mısır yılanı olduğu öğrenildi. Bu yılanların zehirsiz olduğunu öğrenen genç kadın, rahat bir nefes aldı.