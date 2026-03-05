İngiltere'den Dron Saldırısı Açıklaması - Son Dakika
İngiltere'den Dron Saldırısı Açıklaması

İngiltere'den Dron Saldırısı Açıklaması
05.03.2026 09:20
İngiltere Savunma Bakanlığı, GKRY'deki dronun İran'dan kalkmadığını duyurdu.

İNGİLTERE Savunma Bakanlığı, 2 Mart'ta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üssü Akrotiri'yi vuran dronun İran'dan kalkmadığını bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Orta Doğu'daki faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Açıklamada Orta Doğu'daki İngiliz çıkarları ve müttefiklerini korumak için 'F-35B' ve 'Typhoon' jetlerinin bölgede gece boyu uçuşlar gerçekleştirdiği kaydedildi. İran'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) üssü Akrotiri'ye yönelik dron saldırısına ilişkin, "Bakanlığımız, 2 Mart gecesi RAF Akrotiri'yi hedef alan Şahid tipi dronun İran'dan kalkış yapmadığını teyit etti" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca İngiltere'nin son 24 saatte bölgedeki kendi üsleriyle müttefik üslerine savunma sistemleri takviye ettiği vurgulanarak, dron savar kapasiteye sahip 'Wildcat' helikopterlerinin Kıbrıs'a ulaşacağı aktarıldı.

