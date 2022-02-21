Son dakika! İngiltere Dışişleri Bakanı: Yarın Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklanacak

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, yaptığı açıklamada yarın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklanacağını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk – Luhansk kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın, uluslararası hukuku ihlallerine ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılara yanıt olarak Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağız" dedi.Truss daha önceki açıklamasında Putin'in kararına tepki göstererek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Putin'in 'Donetsk Halk Cumhuriyeti' ve 'Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni bağımsız devletler olarak tanıması, Rusya'nın Minsk anlaşması kapsamındaki taahhütlerini açıkça göz ardı ettiğini gösteriyor. Bu adım, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik yeni bir saldırıyı temsil ediyor, Minsk sürecinin sona erdiğini gösteriyor ve BM Anlaşması'nın ihlali anlamına geliyor. Rusya'nın diyalog yerine karşı karşıya gelmek için bir yol seçme kararını gösteriyor. Müttefiklerle koordineli olacağız. Rusya'nın uluslararası taahhütlerini ihlal etmesinin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz" demişti.