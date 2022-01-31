İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'tan Rusya açıklaması: Tehlike gerçek

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya- Ukrayna krizini ve İngiltere'nin bu krizdeki rolünü Telegraph gazetesindeki köşe yazısında değerlendirdi. Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik faaliyetlerinin Avrupa güvenliğinin temelini zayıflattığını ifade ederek, "Tehlike gerçek" dedi.

Rusya ile diplomasi yolunun zorlanacağını vurgulayan İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, "Başbakan, önümüzdeki günlerde Başkan Putin ile görüşerek ve bölgeye seyahat ederek diplomatik çabalara öncülük edecek. Yarın İngiltere, diplomasi yolunu izlemesi için Rusya'ya baskı uygulamak için BM Güvenlik Konseyi'ndeki görüşmelere katılacak. Ben de önümüzdeki iki hafta içinde Moskova'ya uçacağım. Şu anda Ukrayna sınırında 100 binden fazla asker toplandı. Rusya daha önce Ukrayna'ya saldırdı, 2014'te Kırım'ı yasadışı bir şekilde ilhak etti ve Donbas bölgesine savaş getirdi. Yani tehlike gerçek" dedi.

"RUSYA, AVRUPA GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKUYOR"Bakan Truss, İngiltere olarak 'özgürlük ve demokrasiyi' savunmada pay sahibi oldukları için gurur duyduklarını ifade ederek, "Yine de Rusya, pervasız davranışı ve haksız saldırganlığıyla zor kazanılan bu Avrupa'nın bu ilerleyişini tehlikeye atıyor. Rusya için savaş alanından ziyade diplomatik olarak diyalog kurmak çok önemli. Bu nedenle, NATO'daki müttefiklerimizle birlikte ve G7 Başkanlığı aracılığıyla birçok kez, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesinin, ortaklarımızla benzeri görülmemiş bir koordineli yaptırım paketi de dahil olmak üzere, ciddi maliyetleri olan büyük bir stratejik hata olacağını söyledik" dedi."İNGİLİZ ASKERLERİNİN SAVAŞMASI PEK OLASI DEĞİL"

Öte yandan BBC'de yayına katılan Liz Truss, Rusya'nın saldırması halinde İngiliz askerlerinin Ukrayna tarafında savaşıp savaşmayacağına ilişkin soruya, "Bu pek olası değil. Yaptığımız şey, Ukraynalı askerleri eğitmek. Böylece Ukrayna'da 20 bin asker eğittik. Ukrayna Donanmasına destek vererek tanksavar füzeleri, savunma silahları sağladık. Ukrayna enerji sektörüne daha fazla bağımsız olmalarına yardımcı olmak için destek veriyoruz. Bu yüzden gerçekten elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz" yanıtını verdi.