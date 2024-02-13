İngiltere, düzensiz göçmenlere iş ve barınma sunanlara para cezası getiriyor - Son Dakika
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İngiltere, düzensiz göçmenlere iş ve barınma sunanlara para cezası getiriyor

İngiltere, düzensiz göçmenlere iş ve barınma sunanlara para cezası getiriyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı, düzensiz göçmenlerle ilgili aldıkları tedbirler kapsamında göçmenlere iş ve barınma sunanlara para cezası verileceğini açıkladı. Ev sahiplerine verilecek ceza 10 bin pounda çıkarılırken, yasadışı göçmen çalıştıranlara verilecek ceza üç katına çıkarıldı. Yasadışı işçi çalıştırmanın cezası kişi başına 45 bin pounda, ceza sonrası tekrar çalıştırılması durumunda ise 60 bin pounda çıkarıldı.

13.02.2024 16:17
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İngiltere İçişleri Bakanlığı, düzensiz göçmenlerle ilgili aldıkları tedbirler kapsamında göçmenlere iş ve barınma sunanlara para cezası verileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, "Yasadışı göçmenlere ev sahipliği yapan ev sahiplerine hoşgörü göstermeyeceğiz. Bugünden itibaren bu suç niteliğindeki davranışa ilişkin cezayı 10 bin pounda çıkardık. Aynı zamanda bugünden itibaren yasadışı göçmen çalıştırmaya ilişkin cezaları üç katına çıkardık. Yasadışı işçi çalıştırmanın cezasını kişi başına 45 bin pounda, ceza sonrası tekrar çalıştırılması durumunda ise cezayı kişi başına 60 bin pounda çıkardık. Göçmenlik sistemimizin kötüye kullanılmasına tolerans göstermeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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