İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından göreve gelen Kral 3. Charles ilk yurt dışı ziyaretine hazırlanıyordu. Charles, Cop27 iklim zirvesine katılarak Mısır'da bir konuşma gerçekleştirecekti. İddialara göre bu ziyaret Başbakan ve Kral arasında gerginlik yarattı.
Başbakan Truss,Mısır'a giderek zirvede konuşma yapacak olan Charles'a gitmemesi konusunda tavisyede bulundu. Charles'ta bunun üzerine zirveye katılmama kararı aldı. Charles, geçtiğimiz ay tahta çıkmasından önce, her yıl gerçekleştirilen konferansa katılacağını belirtmişti. Kral, geçen seneki COP27 zirvesine Kral Charles katılmış, Kraliçe II. Elizabeth de video konferans yoluyla bir konuşma yapmıştı.
Muhafazakar Milletvekili Tobias Ellwood konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ellwood, "sağduyunun hakim olacağını" ve Kral'ın Mısır'a gitmesine izin verileceğini umduğunu söylerken Kral Charles'ın çevre ve iklim değişikliği konusunda dünya çapında saygı duyulan bir ses olduğunu belirtti ve "Onun katılımı İngiliz delegasyonuna ciddi bir otorite sağlayacaktır" dedi.
Son Dakika › Dünya › İngiltere Kralı Charles ile Başbakan Truss arasında 'iklim zirvesi' gerginliği! Charles'e izin çıkmadı - Son Dakika