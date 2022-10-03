İngiltere Kralı Charles ile Başbakan Truss arasında "iklim zirvesi" gerginliği! Charles'e izin çıkmadı - Son Dakika
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İngiltere Kralı Charles ile Başbakan Truss arasında "iklim zirvesi" gerginliği! Charles'e izin çıkmadı

03.10.2022 11:46

İklim zirvesine katılmak için Mısır'a gitmeye hazırlanan İngiltere Kralı 3. Charles'a İngiltere Başbakanı Truss'dan izin çıkmadı. Yapılan görüşmenin ardından Charles'ın zirveye katılmama kararı aldığı bildirildi.

İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından göreve gelen Kral 3. Charles ilk yurt dışı ziyaretine hazırlanıyordu. Charles, Cop27 iklim zirvesine katılarak Mısır'da bir konuşma gerçekleştirecekti. İddialara göre bu ziyaret Başbakan ve Kral arasında gerginlik yarattı.

TRUSS, CHARLES'A İZİN VERMEDİ

Başbakan Truss,Mısır'a giderek zirvede konuşma yapacak olan Charles'a gitmemesi konusunda tavisyede bulundu. Charles'ta bunun üzerine zirveye katılmama kararı aldı. Charles, geçtiğimiz ay tahta çıkmasından önce, her yıl gerçekleştirilen konferansa katılacağını belirtmişti. Kral, geçen seneki COP27 zirvesine Kral Charles katılmış, Kraliçe II. Elizabeth de video konferans yoluyla bir konuşma yapmıştı.

''GİTMESİNE UMARIM İZİN VERİLİR''

Muhafazakar Milletvekili Tobias Ellwood konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ellwood, "sağduyunun hakim olacağını" ve Kral'ın Mısır'a gitmesine izin verileceğini umduğunu söylerken Kral Charles'ın çevre ve iklim değişikliği konusunda dünya çapında saygı duyulan bir ses olduğunu belirtti ve "Onun katılımı İngiliz delegasyonuna ciddi bir otorite sağlayacaktır" dedi.

İngiltere'nin yeni Kralı Charles ile Başbakan Truss arasında gerginlik yaşanıyor! Başbakan, Kral'ın iklim zirvesine katılmasına izin vermedi
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Son Dakika Dünya İngiltere Kralı Charles ile Başbakan Truss arasında 'iklim zirvesi' gerginliği! Charles'e izin çıkmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Kralı Charles ile Başbakan Truss arasında "iklim zirvesi" gerginliği! Charles'e izin çıkmadı - Son Dakika
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