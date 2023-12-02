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İngiltere Kralı Charles'ın kravatı Yunanistan bayrağına benziyor - Son Dakika

İngiltere Kralı Charles'ın kravatı Yunanistan bayrağına benziyor

İngiltere Kralı Charles'ın Dubai'de giydiği kravatın Yunanistan bayrağının renklerini ve sembollerini temel alan deseni, dünya basınında dikkat çekti.

İngiltere Kralı Charles\'ın kravatı Yunanistan bayrağına benziyor
02.12.2023 - 13:04,
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Londra'daki ünlü tarihi eserlerinin Atina'ya iadesi açıklaması sonrasında Miçotakis'la randevusunu iptal etmiş ve iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu. İngiltere Kralı Charles'ın dün Dubai'de giyindiği kravatın Yunanistan bayrağının renklerini ve sembollerini temel alan deseni, dikkat çekerek dünya basınında gündem oldu.

MİÇOTAKİS TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İngiltere ziyareti öncesi basına röportaj vererek Londra'daki Biritish Museum'da bulunan Elgin Mermerleri (Parthenon Heykelleri) adıyla bilinen tarihi eserlerin Atina'ya iade edilmesi gerektiğini söylemiş, İngiltere Başbakanlığı ise 27 Kasım'da açıklama yapıp ziyaretin iptal edildiğini duyurmuştu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis yine aynı gün açıklama yaparak "İngiltere Başbakanı'nın planlanan toplantımızı, gerçekleşmesine saatler kala iptal etmesinden duyduğum üzüntüyü ifade ediyorum. Görüşlerinin doğruluğuna ve adaletine inanan kimse, karşıt görüşlerden asla korkmaz" ifadelerini kullanmıştı.

KRAL'IN BABASI YUNANİSTAN'DA DOĞDU

Dubai'de dün yapılan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde İngiltere Kralı Charles'ın giyindiği kravatın Yunanistan bayrağını temel alan renkleri ve deseni, dikkat çekerek dünya gündeminde yer aldı. Kral Charles'ın babası Prens Philip, Yunanistan ve Danimarka Kraliyet unvanı taşıyan ailenin oğlu olarak 1921 yılında Yunanistan'ın Korfu Adası'nda dünyaya gelmişti.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İngiltere Kralı Charles'ın kravatı Yunanistan bayrağına benziyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Kralı Charles'ın kravatı Yunanistan bayrağına benziyor - Son Dakika
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