İngiltere Kralı 3. Charles'ın parmaklarındaki şişlik İngilizleri endişelendirdi

İngiltere'de 3. Charles sadece birkaç gündür kral, ama şimdiden parmakları da dahil olmak üzere her türlü konuda yoğun bir incelemeye tabi tutulmaya başladı. Yeni hükümdarın elleriyle ilgili sıra dışı bir detay, internette hareketli bir tartışmaya yol açtı.

PARMAKLARI ENDİŞE KAYNAĞI OLDU

Kral 3. Charles'ın şişmiş parmakları ve kırmızıellerinin fotoğrafları, son günlerde annesi Kraliçe Elizabeth'in yasını tutanlarla el sıkışırken ve kalabalıklara el sallarken endişe kaynağı oldu.

KENDİSİ DE PARMAKLARINI SOSİSE BENZETİYOR

Sosyal medyada pek çok kişi, 3. Charles'ın parmaklarını sosise benzeterek fotoğraflarını paylaştı. Diğer taraftan, 73 yaşındaki İngiltere kralı, daha önce kendi parmaklarını "sosis"e benzetmişti. 3. Charles, 2012'de Avustralya'ya gerçekleştirdiği uzun bir uçuştan sonra gazetecilere parmaklarının sosis gibi olduğunu söylemişti.

"ÖDEM YA DA ROMATİZMA KAYNAKLI OLABİLİR"

Daily Star'a konuşan İngiliz Dr. Gareth Nye, kralın parmaklarındaki şişliğin ödem veya romatizmaya (artrit) bağlı ortaya çıkabileceğini söyledi. Dr. Nye, "Ödem, vücudun uzuvlarda, normalde bacaklarda ve ayak bileklerinde ve aynı zamanda parmaklarda şişmeye neden olan sıvı tutmaya başladığı bir durumdur. Sebebin bu olup olmadığını anlamak için şişmiş bölgeye yaklaşık 15 saniye baskı uygulamak yeterlidir. Bu hareketin ardından, o bölgede çöküntü oluşur" dedi.

Nye, ayrıcakadınların bu durumdan erkeklerden daha fazla muzdarip olma eğiliminde olduğunu, çünkü kadınlık hormonu progesteronunun, ödem içinyaygın bir neden olduğunu söyledi. Nye, bu durumun uzun süre hareketsiz oturmaktan da kaynaklanabileceğini aktardı. Nye, 3. Charles'ın parmaklarında şişkinliğin diğer bir nedeninin ise romatizma olabileceğini belirterek,"Parmaklar genellikle sertleşir ve şişer. İlaç tedavisi ağrıya yardımcı olsa da şişlik kalabilir. Son olarak, Yüksek tuzlu diyet veya tansiyon ilaçları da duruma neden olabilir" diye konuştu.