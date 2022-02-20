İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Buckingham Sarayı, Kraliçe 2. Elizabeth'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Saray'dan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin, "soğuk algınlığı şeklinde" hafif belirtiler gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, 95 yaşındaki Elizabeth'in gelecek hafta içinde bazı görevlerini sürdürmeyi umduğu da açıklandı.

BBC Kraliyet muhabiri Nicholas Witchell, Kraliçe'nin aşılarının tam olduğunu bildiriyor.

Saray'dan yapılan açıklamada, 2. Elizabeth'in "tıbbi bakım görmeye devam edeceği ve yürürlükteki kurallara da uyacağı" ifade edildi.

İngiltere tahtının varisi Galler Prensi Charles da 10 Şubat tarihinde Covid'e yakalanmıştı.

Kraliçe 2. Elizabeth, Nisan ayında 96 yaşına basacak.

1952'de 26 yaşındayken tahta geçen Kraliçe 2. Elizabeth, 6 Şubat'ta tahtta tam 70 yılı geride bıraktı.

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