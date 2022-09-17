İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tabutuna saldıran saldırgan polisler tarafından yakalandı

Geçtiğimiz hafta 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, pazartesi günü Londra'da defnedilecek. Kraliçe'nin naaşı, bu süreçte Londra'daki Westminster Salonu'na yerleştirildi.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Elizabeth'in naaşı halk ziyaretine açılırken, kraliçesini görmek isteyen binlerce kişi salonun önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Dün akşam saatlerinde kuyruktan ayrılarak Kraliçe'nin naaşına doğru koşan ve tabuta dokunan bir kişi ise salonda korku dolu anlar yaşattı.

YAKA PAÇA DIŞARI ÇIKARDILAR

Şahsın bir anda korumaları geçip tabuta elini koyması ve üzerindeki Kraliyet bayrağını kaldırmaya çalışması üzerine polis hemen duruma müdahale etti. Çevredekilerin korku dolu bakışları altında polis görevlileri, adamı yere devirerek gözaltına aldı ve ayaklarından tutarak salondan çıkardı.

"KİM BİLİR NE YAPACAKTI?"

MailOnline'a konuşan bir görgü tanığı, olay sırasında bir kişinin çığlık atmasıyla salonda panik yaşandığını, adamın ise saatlerce kuyrukta bekledikten sonra koşarak kuyruktan ayrıldığını söyledi. Bir başka kişi de adamın koşarken 7 yaşındaki bir çocuğu yere düşürdüğünü anlatarak "Kim bilir ne yapacaktı. Polis iki saniyede onu yakaladı" dedi.

GÖZALTINDA TUTULUYOR

Polis, yaşanan olay nedeniyle salon içindeki canlı yayının bir süre durdurulduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada da, "Bir kişi Kamu Düzeni Yasası'na aykırı hareket etmesi nedeniyle gözaltına alındı ve şu anda da gözaltında tutuluyor" denildi.