İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'un görevine son verilmesi için harekete geçildi

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İngiltere'de Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci olan Brexit'ten bu yana yaşanan siyasi kriz devam ederken enflasyonun baskısı sonucunda oluşan hayat pahalılığı da hükümetleri zora sokuyor. Milletvekilleri de bu krizlerin ardından eylül ayında göreve başlayan Liz Truss'a karşı harekete geçmeye karar verdi.

100 MİLLETVEKİLİ TRUSS'U DEVİRMEYİ AMAÇLIYOR

Muhafazakar Parti içerisinden 100 milletvekili 1922 Komitesi'ne güvensizlik mektubu sunmayı hedefliyor. Komite Başkanı Graham Brady'e sunulacak mektupta Truss için güven oylaması için baskı yapılması istenecek.

YENİ BAKAN TARTIŞMA YARATTI

Öte yandan kriz yaratan bir diğer olay Maliye Bakanlığı üzerinden gelişti. İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in Başbakan Truss'ın talebi doğrultusunda görevinden istifa edeceğini açıklamasının ardından yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt göreve başlamıştı. Hunt'ın Başbakan Truss'ın ekonomik vaatlerinin aksi yönünde adımlar atmaya başlaması ülkeyi kimin yönettiğinin tartışılmasına yol açtı.

1922 KOMİTESİ NEDİR?

1922 Komitesi, 20. yüzyılın başlangıcından bu yana İngiliz Muhafazakar Parti içindeki en önemli organlardan birisidir. Başbakan olsa bile parti liderinin seçilmesini ve hatta görevden alınmasını denetlemek de dahil olmak üzere geniş yetkilere sahiptir.