İngiltere'de bir evin penceresinde fark edildi! Dev yılan korku saçtı! - Son Dakika
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İngiltere'de bir evin penceresinde fark edildi! Dev yılan korku saçtı!

25.08.2022 22:13
İngiltere'de bir evin penceresinde fark edildi! Dev yılan korku saçtı!

İngiltere'nin Hampshire şehrinde yaşayan bir aile, sabah uyandıklarında komşularının uyarısıyla evlerinin penceresindeki dev yılanı gördü. 38 kilo ağırlığında olduğu belirlenen yılan, ailenin büyük korkuya kapılmasına sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen yılan uzmanı, hayvanı kaçtığı eve geri götürdü.

Havaların ısındığı Avrupa'da geçtiğimiz yıllara göre yılan görülme sıklığı da hayli arttı. Tarihinin en yüksek sıcaklıklarını yaşayan İngiltere'ninHampshire kentindeki bir apartmanda oturanlar ise sabah büyük bir sürprizle uyandı.

Evdeki ihbara giden yılan uzmanı, gördüğü yılan karşısında resmen dehşete kapıldı

KOMŞULARI FARK ETTİ

Apartmanın karşı tarafında oturan kişiler, ailenin evinin penceresinde dev bir yılan olduğunu fark etmelerinin ardından hemen komşularına haber verdi. Ayrıca yılanı da anbean fotoğrafladı.

Evdeki ihbara giden yılan uzmanı, gördüğü yılan karşısında resmen dehşete kapıldı

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Pencerelerinde dev yılanı gören aile üyeleri büyük bir korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililer, 38 kilo ağırlığında olduğu belirlenen yılanın bir evden kaçtığını belirledi. Yılan, yapılan çalışmanın ardından kaçtığı eve geri teslim edildi.

Evdeki ihbara giden yılan uzmanı, gördüğü yılan karşısında resmen dehşete kapıldı
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