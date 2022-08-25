İngiltere'de bir evin penceresinde fark edildi! Dev yılan korku saçtı!

Havaların ısındığı Avrupa'da geçtiğimiz yıllara göre yılan görülme sıklığı da hayli arttı. Tarihinin en yüksek sıcaklıklarını yaşayan İngiltere'ninHampshire kentindeki bir apartmanda oturanlar ise sabah büyük bir sürprizle uyandı.

KOMŞULARI FARK ETTİ

Apartmanın karşı tarafında oturan kişiler, ailenin evinin penceresinde dev bir yılan olduğunu fark etmelerinin ardından hemen komşularına haber verdi. Ayrıca yılanı da anbean fotoğrafladı.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Pencerelerinde dev yılanı gören aile üyeleri büyük bir korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililer, 38 kilo ağırlığında olduğu belirlenen yılanın bir evden kaçtığını belirledi. Yılan, yapılan çalışmanın ardından kaçtığı eve geri teslim edildi.