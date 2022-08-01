Hiç cinsel ilişkiye girmeden hamile kalan kadın, doktorları hayrete düşürdü

Dünya genelinde hamilelik durumuyla ilgili birbirinden ilginç olaylar var. Lakin İngiltere'de hamilelikle ilgili öyle bir olay yaşandı ki bu olay, neredeyse hiç kimsenin duymadığı cinsten bir olay olarak kayıtlara geçti.

VAJİNUMUS RAHATSIZLIĞIYLA MÜCADELE EDİYOR

20 yaşındaki Nicole Moore isimli bir kadın, vajinismus olarak bilinen ve cinsel ilişki sırasında vajinanın daralması anlamına gelen bir hastalıktan mustaripti. Moore, cinsel ilişki deneyimleri sırasında dayanılmaz bir acı çektiği için hayatından tamamen cinselliği çıkarttığını söyledi. Ancak evliliğinden birkaç ay sonra mucizeyi yaşadı. Cinsel ilişkiye girmeden hamile kalan Moore, "Kimsenin bana inanacağını düşünmedim. Çok korktum" dedi.

İLİŞKİYE GİRMEYİ DENEDİK AMA OLMADI

Yaşadığı durumdan dolayı kendisini kötü hissettiğini dile getiren Moore, "Doktorlar bana iyi olduğu söyledi. Bu yüzden bende bir sorun olduğuna inandım. 18 yaşımda kızımın babasıyla cinsel ilişkiye girmeyi denedik. Denedik ama tamamen imkansızdı. Bunu tarif edebilmemin tek yolu, sanki bir tuğla duvara çarpmak gibiydi" dedi.

BİRBİRLERİNE BAŞKA ŞEKİLDE YAKLAŞTILAR

Moore ve eşi birbirlerine yakınlaşmanın başka bir yolunu buldular ve hamilelik tam bu sırada oluştu. Doktorlar cinsel ilişki sırasında meninin Moore'in vajinasına ulaşması sonucunda hamile kaldığı açıklandı.

"SIVI BULAŞTIYSA OLABİLİYORMUŞ"

İşte olduğu sırasında midesinde ekşime ve göğüslerine ağrı hisseden Moore, "O zamanlar yakın arkadaşım olan ve durumumu bilen patronum hamile olabileceğimi düşündüğünü söyledi. Güldüm ve hala bakire olduğum ve hiç cinsel ilişkiye girmediğim için hiçbir yolu olmadığını söyledim. O gün işyerinde öğle tatilinde hamilelik testi yaptım ve pozitif çıktı. Ama aslında cinsel ilişkiye girmememe rağmen vajinamın yakınında herhangi bir sıvı olduysa bunun mümkün olabileceğini söyledi" dedi.

Hamilelik haberini eşine vermekten korktuğunu anlatan Moore, "İnanamadım, çok şaşırdım. Tek düşündüğüm ilişkiye bile giremezken bu bebeği nasıl doğuracağımdı. Eşimin onu aldattığımı düşüneceğinden endişelendim, çünkü bu çok imkansız görünüyordu. Ama neyse ki beni ve vücudumu tanıyordu ve benden bir an bile şüphelenmedi" diye konuştu.

NADİREN DE OLSA GÖRÜLÜYOR

Moore, bazı tıp uzmanlarının hiç cinsel ilişkiye girmediğini söylediğinde kendisine inanmasının zor olduğunu dile getirdi. Ancak gittiği doktorlardan bazıları cinsel aktivitenin vajinal bölgeye sıvı girmesi durumunda nadir de olsa penetran cinsel ilişki olmadan hamile kalmanın mümkün olduğu doğrulandı.