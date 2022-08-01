Hiç cinsel ilişkiye girmeden hamile kalan kadın, doktorları hayrete düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Hiç cinsel ilişkiye girmeden hamile kalan kadın, doktorları hayrete düşürdü

01.08.2022 12:06
Hiç cinsel ilişkiye girmeden hamile kalan kadın, doktorları hayrete düşürdü

İngiltere'nin Hampshire şehrinde yaşayan ve vajinusmus yaşadığı için eşiyle hiç cinsel ilişkiye girmeyen 20 yaşındaki Nicole Moore'nin hamile kalması doktorları hayrete düşürdü. Doktorlar, eşinin menilerinin kadına bulaşması sonucu hamileliğin gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Dünya genelinde hamilelik durumuyla ilgili birbirinden ilginç olaylar var. Lakin İngiltere'de hamilelikle ilgili öyle bir olay yaşandı ki bu olay, neredeyse hiç kimsenin duymadığı cinsten bir olay olarak kayıtlara geçti.

VAJİNUMUS RAHATSIZLIĞIYLA MÜCADELE EDİYOR

20 yaşındaki Nicole Moore isimli bir kadın, vajinismus olarak bilinen ve cinsel ilişki sırasında vajinanın daralması anlamına gelen bir hastalıktan mustaripti. Moore, cinsel ilişki deneyimleri sırasında dayanılmaz bir acı çektiği için hayatından tamamen cinselliği çıkarttığını söyledi. Ancak evliliğinden birkaç ay sonra mucizeyi yaşadı. Cinsel ilişkiye girmeden hamile kalan Moore, "Kimsenin bana inanacağını düşünmedim. Çok korktum" dedi.

Hiç cinsel ilişkiye girmeden hamile kalan kadın, doktorları hayrete düşürdü

İLİŞKİYE GİRMEYİ DENEDİK AMA OLMADI

Yaşadığı durumdan dolayı kendisini kötü hissettiğini dile getiren Moore, "Doktorlar bana iyi olduğu söyledi. Bu yüzden bende bir sorun olduğuna inandım. 18 yaşımda kızımın babasıyla cinsel ilişkiye girmeyi denedik. Denedik ama tamamen imkansızdı. Bunu tarif edebilmemin tek yolu, sanki bir tuğla duvara çarpmak gibiydi" dedi.

Hiç cinsel ilişkiye girmeden hamile kalan kadın, doktorları hayrete düşürdü

BİRBİRLERİNE BAŞKA ŞEKİLDE YAKLAŞTILAR

Moore ve eşi birbirlerine yakınlaşmanın başka bir yolunu buldular ve hamilelik tam bu sırada oluştu. Doktorlar cinsel ilişki sırasında meninin Moore'in vajinasına ulaşması sonucunda hamile kaldığı açıklandı.

Hiç cinsel ilişkiye girmeden hamile kalan kadın, doktorları hayrete düşürdü

"SIVI BULAŞTIYSA OLABİLİYORMUŞ"

İşte olduğu sırasında midesinde ekşime ve göğüslerine ağrı hisseden Moore, "O zamanlar yakın arkadaşım olan ve durumumu bilen patronum hamile olabileceğimi düşündüğünü söyledi. Güldüm ve hala bakire olduğum ve hiç cinsel ilişkiye girmediğim için hiçbir yolu olmadığını söyledim. O gün işyerinde öğle tatilinde hamilelik testi yaptım ve pozitif çıktı. Ama aslında cinsel ilişkiye girmememe rağmen vajinamın yakınında herhangi bir sıvı olduysa bunun mümkün olabileceğini söyledi" dedi.

Hamilelik haberini eşine vermekten korktuğunu anlatan Moore, "İnanamadım, çok şaşırdım. Tek düşündüğüm ilişkiye bile giremezken bu bebeği nasıl doğuracağımdı. Eşimin onu aldattığımı düşüneceğinden endişelendim, çünkü bu çok imkansız görünüyordu. Ama neyse ki beni ve vücudumu tanıyordu ve benden bir an bile şüphelenmedi" diye konuştu.

NADİREN DE OLSA GÖRÜLÜYOR

Moore, bazı tıp uzmanlarının hiç cinsel ilişkiye girmediğini söylediğinde kendisine inanmasının zor olduğunu dile getirdi. Ancak gittiği doktorlardan bazıları cinsel aktivitenin vajinal bölgeye sıvı girmesi durumunda nadir de olsa penetran cinsel ilişki olmadan hamile kalmanın mümkün olduğu doğrulandı.

YORUMLAR
500
Uğur böceklerinin tam 18 saat boyunca cinsel ilişkiye girmesi hayrete düşürdü Uğur böceklerinin tam 18 saat boyunca cinsel ilişkiye girmesi hayrete düşürdü Kocasıyla olan ilişkisinden hamile kalamayan kadının çift ve tek yumurta ikizi olmak üzere 4 çocuğa hamile kaldığı ortaya çıktı Kocasıyla olan ilişkisinden hamile kalamayan kadının çift ve tek yumurta ikizi olmak üzere 4 çocuğa hamile kaldığı ortaya çıktı

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hiç cinsel ilişkiye girmeden hamile kalan kadın, doktorları hayrete düşürdü - Son Dakika


Son Dakika
11:50 Fenerbahçe'den kaleye Gökhan Akkan hamlesi! Anlaşma sağlandı
11:43 İkilem grubu bir dönem kendilerine müziği bıraktıran olayı anlattı: Ödül alınca sadece bir kişi tebrik etti
11:31 ABD, teröristbaşı için taziye paylaştı! Bakan Hulusi Akar tepki gösterdi: Hatırlayınca üzülecekler
11:02 Gram altın 1000 TL'nin üzerinde seyrediyor! İşte altın fiyatlarında son son durum...
10:54 Emekli zammı sonrası bankalardan promosyon çılgınlığı! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 7.000 TL'nin üstüne çıktılar
10:53 Eşini bıçaklayıp canlı yayın yaptı! Boşanmamak için 2 kez intihara kalkıştığı ortaya çıktı
10:51 Alkollü adamın sözlü tacizine uğrayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt çıldırdı
10:46 "AK Parti ile ittifak yapar mısınız?" sorusuna İYİ Parti lideri Akşener'den kısa cevap
10:46 Demet Akalın'dan Zeytin Ağacı dizisinde oynayan Tuba Büyüküstün'e gönderme: Tuba bile iyi oynuyor o kadar güzel düşünün
10:38 Zonguldak'ta seyir halinde olan tırdan düşen 3 tonluk borular, arkadan gelen aracı hurdaya çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 12:06:48. #1.11#
SON DAKİKA: Hiç cinsel ilişkiye girmeden hamile kalan kadın, doktorları hayrete düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement