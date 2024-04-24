İngiltere Premier Lig'indeki Futbolcular Tecavüz Suçlamasıyla Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İngiltere Premier Lig'indeki Futbolcular Tecavüz Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

İngiltere Premier Lig\'indeki Futbolcular Tecavüz Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

İngiltere Premier Lig'inde forma giyen iki 19 yaşındaki futbolcu, tecavüz suçlamasıyla ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Polis sorgusunun ardından kefaletle serbest bırakılan futbolcuların isimleri ve hangi kulüpte oynadıkları açıklanmadı. Kulüp ise iddialar hakkında yorum yapmayı reddetti. Polis soruşturması devam ediyor ve futbolcuların takımlarından uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığı bilinmiyor.

24.04.2024 19:33
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İngiltere Premier Lig’inde forma giyen iki futbolcu, tecavüz suçlamasıyla ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Her ikisi de 19 yaşında olan futbolcular, polis sorgusunun ardından kefaletle serbest bırakıldı.

İki futbolcunun forma giydiği kulüp, iddialar hakkında yorum yapmayı reddetti.

Futbolcuların isimleri ve hangi kulüpte oynadıkları kamuoyuyla paylaşılmadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir polis sözcüsü "Yetkililer bir tecavüz ihbarı almaları ardından iki kişiyi tutukladı" dedi.

Sözcü, 19 yaşındaki bir kişinin saldırı ve tecavüze yardım ve yataklık şüphesiyle, diğer 19 yaşındaki kişinin de tecavüz şüphesiyle tutuklandığını belirtti.

Olaya ilişkin iddialar ilk olarak İngiliz Sun gazetesi tarafından haberleştirildi. Haberde söz konusu saldırının Cuma günü gerçekleştiği belirtildi.

Polis soruşturması devam ediyor. Soruşturma sürecinde futbolcuların takımlarından uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığı bilinmiyor.

Kaynak: BBC

Suç, Spor, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Premier Lig'indeki Futbolcular Tecavüz Suçlamasıyla Gözaltına Alındı - Son Dakika

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