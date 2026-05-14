İngiltere Sağlık Bakanı İstifa Etti

İNGİLTERE Sağlık Bakanı Wes Streeting görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, istifa mektubunda Başbakan Keir Starmer'a güvenini kaybettiğini bildirdi. Streeting, "Vizyona ihtiyaç duyduğumuz yerde boşluk var. Yöne ihtiyaç duyduğumuz yerde savrulma var" dedi.
Streeting, mektupta Starmer'a hitaben, "Artık bir sonraki seçimde İşçi Partisi'nin başında olmayacağınız ortada. Umarım liderlik tartışmasının önünü açarsınız" ifadelerini kullandı.
