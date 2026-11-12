Metro Bank satışa çıktı: 2.7 milyon müşterili banka kime gidecek? - Son Dakika
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Metro Bank satışa çıktı: 2.7 milyon müşterili banka kime gidecek?

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Metro Bank satışa çıktı: 2.7 milyon müşterili banka kime gidecek?
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2010'da kurulan ve İngiltere genelinde 78 şubesi bulunan Metro Bank, tamamının satışını da içeren resmi bir süreç başlattı; Morgan Stanley finansal danışman oldu. Yaklaşık 2,7 milyon müşterisi olan banka, şu ana kadar resmi bir teklif almadığını bildirdi. Banka, 2026'nın ilk yarısında vergi öncesi kârını yüzde 41 artırarak 61 milyon sterline çıkarmıştı.

İngiltere'nin önemli perakende bankalarından Metro Bank, satış kararıyla gündeme geldi. 2010 yılında kurulan ve ülke genelinde 78 şubeyle hizmet veren banka, stratejik değerlendirme kapsamında tamamının satışını da içeren resmi süreci başlattı.

Metro Bank yönetimi, son yıllarda kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini ve bankanın yeni bir büyüme dönemine geçmek için farklı seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı. Satış sürecinde Morgan Stanley finansal danışman olarak görevlendirildi.

2,7 MİLYON MÜŞTERİSİ BULUNUYOR

Yaklaşık 2,7 milyon müşteriye hizmet veren Metro Bank'ın İngiltere genelinde 78 şubesi bulunuyor. Bankanın satış kararının ardından potansiyel alıcıların tekliflerini iletmesi bekleniyor.

Ancak banka, şu ana kadar herhangi bir alıcıyla aktif görüşme yürütmediğini ve kendisine ulaşan resmî bir teklif bulunmadığını bildirdi. Satış sürecinden sonuç alınamaması halinde mevcut iş planıyla faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

KARINI ARTIRDI, SATIŞ SÜRECİNİ BAŞLATTI

Metro Bank, yeniden yapılanma çalışmalarının ardından finansal performansında iyileşme kaydetti. Banka, 2026'nın ilk yarısında vergi öncesi kârını yüzde 41 artırarak 61 milyon sterline çıkardı. Bu sonuç, kurumun tarihindeki en kârlı altı aylık dönem olarak kayıtlara geçti.

Banka ayrıca 2025 yılında 87,2 milyon sterlin kâr açıkladı. Bir önceki yıl ise 212,1 milyon sterlin zarar etmişti.

2023'TE 925 MİLYON STERLİNLİK DESTEK ALMIŞTI

Metro Bank, 2023 yılında yaşadığı finansal sıkıntıların ardından 925 milyon sterlinlik finansman paketiyle desteklenmişti. Söz konusu süreçte Kolombiyalı milyarder Jaime Gilinski Bacal, bankanın çoğunluk hissesini alarak en büyük hissedarı haline gelmişti.

Yeniden yapılanma kapsamında binden fazla çalışanla yollar ayrılırken, şubelerde haftanın yedi günü hizmet uygulaması da sona erdirildi. Banka, maliyetlerini düşürerek kârlılığını artırmaya odaklandı.

Satış sürecinin nasıl sonuçlanacağı ve Metro Bank'ın yeni sahibinin kim olacağı ise önümüzdeki dönemde belli olacak.

İngiltereEkonomiBankaDünyaSon Dakika

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