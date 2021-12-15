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İnsanlık tarihinde bir ilk: NASA'nın uzay aracı Güneş'e dokundu - Son Dakika

İnsanlık tarihinde bir ilk: NASA'nın uzay aracı Güneş'e dokundu

15.12.2021 16:28
İnsanlık tarihinde bir ilk: NASA'nın uzay aracı Güneş'e dokundu

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) ait uzay aracı Parker Solar Probe, Güneş'in atmosferindeki parçacıklar ve manyetik alanları örnekledi.

NASA'nın internet sitesinde yer alan habere göre, Parker Solar Probe'un Güneş'in dış atmosferi olarak da bilinen taç küreden (korona) uçmasıyla tarihte ilk kez bir uzay aracı Güneş'e bu kadar çok yaklaşmış oldu.

İnsanlık tarihinde bir ilk: NASA'nın uzay aracı Güneş'e dokundu

Güneş bilimi için yeni bir eşik olarak görülen bu adımın, bilim insanlarına güneş sistemi üzerindeki kritik bilgilerin ortaya çıkarılması için yardımcı olması bekleniyor.

EVREN HAKKINDA YENİ BİLGİLER KEŞFEDİLECEK

NASA'nın Bilim Misyonu Müdürlüğünde görev yapan Thomas Zurbuchen, Parker Solar Probe'un "Güneş'e dokunması"nın güneş bilimi için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bu kilometre taşı bize sadece Güneş'imizin evrimi ve güneş sistemimiz üzerindeki etkileri hakkında daha derin bilgiler sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kendi yıldızımız hakkında öğrendiğimiz her şey bize evrenin geri kalanındaki yıldızlar hakkında daha fazla şey öğretiyor" diye konuştu.

PARKER SOLAR PROBE, ÜÇ YIL ÖNCE FIRLATILMIŞTI

NASA tarafından şimdiye kadar gerçekleştirilen en önemli misyonlardan birini icra eden Parker Solar Probe, üç yıl önce fırlatıldı.

Güneş'e dönük kısmı yörüngede 1370 derecelik sıcaklığa maruz kalan uzay aracının, 7 yıl boyunca Güneş'in çevresini 24 kez dönmesi planlanıyor.

Görevleri arasında güneş rüzgarının hızlanmasının, yıldızdan devamlı dışarı madde akışının ve koronadaki çok yüksek sıcaklığın gizemini çözmeye çalışmanın yer aldığı Parker Solar Probe, Güneş'in aktif parçacıklarının hızlanmasının ardında yatan mekanizmanın anlaşılmasına da yardım etmeyi hedefliyor.

İnsanlık tarihinde bir ilk: NASA'nın uzay aracı Güneş'e dokundu

Güneş, NASA, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İnsanlık tarihinde bir ilk: NASA'nın uzay aracı Güneş'e dokundu - Son Dakika Dünya


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