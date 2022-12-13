Bu resimdeki gizli ögeleri bulabilmek için yüksek IQ'ya sahip olmak gerekiyor! - Son Dakika
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Bu resimdeki gizli ögeleri bulabilmek için yüksek IQ'ya sahip olmak gerekiyor!

13.12.2022 17:33

İnternette kullanıcıların büyük ilgi gösterdiği optik illüzyon görselleri, son zamanlarda gittikçe popülerleşti. Ukraynalı Ressam Oleg Shuplyak'ın söz konusu resminde aslında kadının sevgilisi ve yaşlı adam gözüküyor. Ancak gizlenen bölümleri görebilmek için yüksek IQ'ya sahip olmak gerekiyor.

Ukraynalı Ressam Oleg Shuplyak illüzyon yaratan sanatıyla ön plana çıkan bir isim. Shuplyak'ın bu resmi de diğer muhteşem eserlerinden bir tanesi. Tablolarındaki gizli güzelliği ancak iki kez bakıldığında fark edilen sanatçı bir kadını ve onun yakalanması zor sevgilisinin gizemli bir şekilde gizlenmiş yüzünü tasvir etmiş.

Bu görselde kadının sevgilisi ve yaşlı adamı bulabilmek için yüksek IQ'ya ihtiyacınız var

Optik illüzyon uzmanlarının yorumuna göre, kadının sevgilisi gözlerden uzak, ancak o kadar gizemli bir şekilde saklanıyor ki, ortalama bir IQ'ya sahip birinin çözemeyeceği kadar gizemli olabilir. Kadının sevgilisini 10 saniye içerisinde görebilirseniz yüksek IQ'ya sahipsiniz demektir.

Bu görselde kadının sevgilisi ve yaşlı adamı bulabilmek için yüksek IQ'ya ihtiyacınız var

Ağacın arkasına gizlenmiş genç bir adamın yüzü ve resmin büyük bir bölümünü kaplayan yaşlı bir adamın yüzü var. Yakından bakarsanız yaşlı adamın burnu hanımın dirseği, köprünün altındaki eğri başı, kuğu kulaklarından biri, hanımın elbisesi ağzı ve hanımın yüz kılları gözlerini oluşturur.

Bu görselde kadının sevgilisi ve yaşlı adamı bulabilmek için yüksek IQ'ya ihtiyacınız var
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Ressam, Komik - İlginç, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bu resimdeki gizli ögeleri bulabilmek için yüksek IQ'ya sahip olmak gerekiyor! - Son Dakika
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