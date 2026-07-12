Irak Başbakanı Washington'u Ziyaret Edecek

(ANKARA) - Irak Başbakanı Ali el-Zaidi'nin yarın resmi temaslarda bulunmak üzere Washington'u ziyaret edeceği bildirildi. Ziyarette, çeşitli petrol ve doğal gaz mutabakat zabıtlarının imzalanmasının beklendiği açıklandı.
Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi, düzenlediği basın toplantısında, Irak Başbakanı Ali el-Zaidi'nin, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın resmi heyet eşliğinde Washington'u ziyaret edeceğini bildirdi. El-Abudi, ziyaretin resmi davet üzerine gerçekleştirileceğini belirtti.
El-Abudi, ziyaret kapsamında petrol ve doğal gaz sektöründe çeşitli mutabakatların imzalanmasının beklendiğini ifade etti.
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