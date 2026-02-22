Irak\'ın Kerkük Vilayetinde Gaz Boru Hattında Patlama

Irak'ın Kerkük vilayetinde dün bir gaz nakil hattında patlama meydana geldi. Patlamanın, Kerkük'e bağlı Bacvan bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.

CAN KAYBI YOK

Yetkililer, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını ve patlamanın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldığını açıkladı.