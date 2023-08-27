Irak'ta 7 yaşındaki çocuğu işkence ile öldürmekten suçlu bulunan üvey anne için verilen 15 yıl hapis cezası tartışma yarattı - Son Dakika

Irak'ta 7 yaşındaki çocuğu işkence ile öldürmekten suçlu bulunan üvey anne için verilen 15 yıl hapis cezası tartışma yarattı

Irak\'ta 7 yaşındaki çocuğu işkence ile öldürmekten suçlu bulunan üvey anne için verilen 15 yıl hapis cezası tartışma yarattı
Son Güncelleme: 27.08.2023 18:40

Başkent Bağdat'ta bir kadının, evde çeşitli işkencelere maruz bıraktığı 7 yaşındaki üvey oğlu Musa'nın ölümüne neden olduğu ortaya çıktı. Üvey anne, çocuğa zorla tuz yedirdiğini, çeşitli yaralayıcı aletlerle işkence yaptığını ve evde uyguladığı işkenceler sonucu çocuğun öldüğünü itiraf etti. Mahkeme, bu kadına 15 yıl hapis cezası verdi.

Irak'ta 7 yaşındaki çocuğu işkence ile öldürmekten suçlu bulunan üvey anne için verilen 15 yıl hapis cezası tartışma yarattı.

Başkent Bağdat'ta haziran ayında Azra el-Cenabi isimli bir kadının, evde çeşitli işkencelere maruz bıraktığı 7 yaşındaki üvey oğlu Musa'nın ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanlığına bağlı Suçla Mücadele Müdürlüğü, çocuğun ölümüne neden olan üvey annenin, işkence yaptığına dair itiraflarını içeren bir video yayınladı.

Üvey anne, sorgusunda, Musa'ya zorla tuz yedirdiğini, çeşitli yaralayıcı aletlerle işkence yaptığını ve evde günlerce uyguladığı işkenceler sonucu çocuğun öldüğünü anlattı.

Bu itiraflar ülkede özellikle sosyal medyada büyük tepki toplarken mahkeme söz konusu kadın için 15 yıl hapis cezası verdi. Mahkemenin verdiği bu karar ülkede tartışmalara neden oldu. Verilen ceza yetersiz bulunurken bazı sosyal medya kullanıcıları Azra el-Cenabi'nin idam edilmesi gerektiğini savundu.

Kaynak: AA

Bağdat, Irak, Suç, Sosyal Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Irak'ta 7 yaşındaki çocuğu işkence ile öldürmekten suçlu bulunan üvey anne için verilen 15 yıl hapis cezası tartışma yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta 7 yaşındaki çocuğu işkence ile öldürmekten suçlu bulunan üvey anne için verilen 15 yıl hapis cezası tartışma yarattı - Son Dakika
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