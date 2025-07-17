Irak'ın doğusundaki Kut kentinde bir alışveriş merkezinde (AVM) yangın çıktı.
Yangın sırasında alışveriş merkezinde bulunan 69 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.
Kut kentinin bağlı olduğu Vasit bölgesinin Valisi Mohammed al-Miyahi, yangının çıkış nedenini 48 saat içinde açıklayacaklarını ifade etti.
Alışveriş merkezi sahibine dava açacaklarını kaydeden Meyyahi, kentte 3 günlük yas ilan ettiklerini söyledi.
Son Dakika › Dünya › Irak'ta alışveriş merkezinde yangın: 69 ölü, 11 kayıp - Son Dakika
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