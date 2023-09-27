Irak'ta düğün salonunu küle çeviren yangından dakikalar önce çekilen görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Irak'ta düğün salonunu küle çeviren yangından dakikalar önce çekilen görüntüler ortaya çıktı

Son Güncelleme: 27.09.2023 09:12

Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında 113 kişi hayatını kaybederken, 150 kişi yaralandı. Düğün salonunu küle çeviren yangının havai fişek kaynaklı olduğu açıklanırken, yangından dakikalar önce salonda kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Videoda salonun oldukça şatafatlı şekilde hazırlandığı ve salondakilerin olacaklardan habersiz dans ettikleri anlar yer aldı.

Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda havai fişeklerden kaynaklı olarak çıkan yangında 113 kişi yaşamını yitirirken, 150 kişi yaralandı. Düğün salonunu küle çeviren yangından dakikalar önce kaydedilen bir videoda, salonun oldukça büyük olduğu ve şatafatlı şekilde hazırlandığı görülürken, gelin, damat ve düğüne katılan kalabalığın olacaklardan habersiz dans ettikleri anlar yer aldı.

DÜĞÜNDE EN AZ 113 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında en az 113 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 150'ye çıktığı belirtildi.

Irak'ta düğün salonunu küle çeviren yangından dakikalar önce çekilen görüntüler ortaya çıktı

SALONDA 800 KİŞİ BULUNUYORDU

Havai fişekler nedeniyle çıktığı bilgisi basına yansıyan yangın esnasında düğün salonunda 800 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Irak'ta düğün salonunu küle çeviren yangından dakikalar önce çekilen görüntüler ortaya çıktı

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken, İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari'nin de bölgeye gideceği duyurulmuştu.

Irak'ta düğün salonunu küle çeviren yangından dakikalar önce çekilen görüntüler ortaya çıktı

YANGINDAN DAKİKALAR ÖNCE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan düğün salonunu küle çeviren ve 113 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangından dakikalar önce kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Servis edilen videoda, salonun oldukça büyük olduğu ve şatafatlı bir şekilde hazırlandığı görülürken, gelin ve damat ile düğüne katılan onlarca insanın olacaklardan habersiz mutlu bir şekilde dans ettikleri anlar yer aldı.

Irak'ta düğün salonunu küle çeviren yangından dakikalar önce çekilen görüntüler ortaya çıktı

Musul, Irak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Irak'ta düğün salonunu küle çeviren yangından dakikalar önce çekilen görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta düğün salonunu küle çeviren yangından dakikalar önce çekilen görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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