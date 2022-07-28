Irak'ta Şii kavgası! İran destekli eski başbakan Nuri Maliki, Sadr destekçilerini eline M4 piyade tüfeği alarak tehdit etti - Son Dakika
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Irak'ta Şii kavgası! İran destekli eski başbakan Nuri Maliki, Sadr destekçilerini eline M4 piyade tüfeği alarak tehdit etti

28.07.2022 00:25

Irak'ta, Arap-Necef Şiiliğini temsil eden Mukteda Sadr yerine, İran-Fars-Kum Şiiliğinden gelen politikacının başbakanlığa aday gösterilmesine itiraz eden "Sadr destekçisi" yüzlerce kişi parlamento binasını işgal eden. Yaşanan baskın sonrası, daha önce Mukteda Sadr'ı ölümle tehdit eden İran destekli eski başbakanlardan Maliki ise, M4 tüfeği ve korumaları ile birlikte sokağa indi. Maliki'nin boy gösterisi ve tehditleri Irak'ı böldü.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Irak'ın eski başbakanlarından İran destekli Nuri el-Maliki'nin silahlı korumaları eşliğinde Yeşil Bölge'de elinde M4 tipli silahla yürüdüğü görüldü. Maliki'nin sızdırılan bu fotoğrafının Sadr'a mesaj olduğu ifade edilirken, Sadr destekçileri Yeşil Bölge baskınında Maliki'ye karşı "yolsuzların lideri" sloganları atmış ve evini basmak istemişti.

ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİ

Daha önce sızdırılan Nuri Maliki'ye ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında, Maliki Sadr'ı ölümle tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. Sadr yandaşları da gerçekleştirdikleri protestolarda Sadr'a seslenerek, "Seni tehdit eden (Maliki) nerede?" diye bağırmıştı.

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YEŞİL BÖLGE'Yİ BASIP MECLİS BİNASINA GİRMİŞLERDİ

Öte yandan, Sadr destekçileri, Maliki'nin içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto ederek Yeşil Bölge'yi basıp meclis binasına girmişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'nin başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan parlamento binasını basmıştı.

SALİH MUHAMMED PROTESTOCULARA TEŞEKKÜR ETTİ

Sadr Hareketi lideri Mukteda el-Sadr'a yakınlığıyla bilinen Salih Muhammed el-Iraki ise, protestoculara teşekkürlerini iletti. El-İraki sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Can güvenliğiniz her şeyden daha önemlidir, reform mesajınız için teşekkür ederiz. Eğer çekilmek istiyorsanız kararınıza saygı göstereceğim" şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Bağdat, Irak, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Irak'ta Şii kavgası! İran destekli eski başbakan Nuri Maliki, Sadr destekçilerini eline M4 piyade tüfeği alarak tehdit etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta Şii kavgası! İran destekli eski başbakan Nuri Maliki, Sadr destekçilerini eline M4 piyade tüfeği alarak tehdit etti - Son Dakika
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