IRAK'ta kum fırtınası nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Irak'ın Selahaddin kentinin Tuzhurmatu ilçesinde kum fırtınası nedeniyle meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yetkililer, kazanın kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra inmesi sonucu iki aracın çarpışması ile meydana geldiğini kaydetti.
Son Dakika › Dünya › Irak'ta Kum Fırtınası Kazası: 4 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?