Irak'taki İran destekli milisler, ABD üslerini böyle vurdu
Irak'taki İran destekli milisler, ABD üslerini böyle vurdu

Irak\'taki İran destekli milisler, ABD üslerini böyle vurdu
04.03.2026 09:01
Irak'ta bulunan İran destekli milisler, ABD askeri üslerini hedef alan kamikaze İHA saldırısına ait görüntüleri yayınladı.

Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli milis gruplar, ABD askeri üslerini hedef alan kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısına ait görüntüleri paylaştı. Saldırının ardından yayınlanan görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ABD ÜSLERİNİ VURDULAR

Milis gruplar tarafından servis edilen görüntülerde, kamikaze İHA'nın ABD askerlerinin bulunduğu askeri tesislere doğru ilerlediği anlar ve hedef bölgeye yönelik saldırı hazırlıkları yer aldı. Saldırının Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslerden birini hedef aldığı belirtildi.

İRAN MİSİLLEME SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

Bölgedeki güvenlik kaynakları, son dönemde ABD ile İran arasındaki gerilimin artmasıyla birlikte Irak ve Suriye'deki ABD askeri noktalarının sık sık saldırıların hedefi haline geldiğini ifade ediyor. İran'a yakın milis gruplar, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını hedef almaya devam edeceklerini açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise saldırıya ilişkin resmi hasar veya can kaybı bilgisi paylaşmazken, bölgedeki üslerde güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. Uzmanlar, Irak'taki bu tür saldırıların Orta Doğu'daki gerilimi daha da tırmandırabileceği uyarısında bulunuyor.

Dünya

