İran: ABD İle Anlaşma Yakın Değil

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen müzakerelerde henüz bir anlaşmaya yakın olmadıklarını belirterek, önceliklerinin bölgedeki çatışmaların sonlandırılması olduğunu ve nükleer meselenin şu aşamada gündemde yer almadığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD ile yürütülen görüşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Munir ve Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin mesaj alışverişi kapsamında Tahran'da bulunduğunu hatırlatan Bekayi, "Devam eden diplomatik süreç ve üst düzey Pakistanlı yetkililerin Tahran'daki varlığı, bir dönüm noktasına veya belirleyici bir duruma ulaştığımız anlamına gelmiyor. Anlaşmanın yakın olduğu bir noktaya ulaştığımızı söyleyemeyiz" dedi.

İran ile ABD arasında derin ve çok sayıda görüş ayrılığı bulunduğuna işaret eden Bekayi, diplomasinin zaman aldığını vurgulayarak, "Birkaç ziyaret, birkaç hafta veya birkaç ay içinde yapılan müzakerelerle kesin bir sonuca ulaşacağımız söylenemez" ifadelerini kullandı. Müzakerelerin şu anki odak noktasının Lübnan dahil bölgedeki tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi olduğunu belirten Sözcü Bekayi, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun ve ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının da halen görüşülen konular arasında yer aldığını aktardı.

Görüşmelerde İran'ın nükleer programının ve zenginleştirilmiş uranyum konusunun şu aşamada gündemde olmadığını kaydeden Bekayi, nükleer başlığa girmenin tarafları bir sonuca götürmeyeceğini savundu. Bekayi, "Bu yoldan daha önce geçtik ve görüş ayrılıkları o denli büyüktü ki, bir anlaşmaya ulaşamadık. Karşı taraf mantıksız talepleri nedeniyle, nihayetinde müzakere masasının dağılmasına yol açtı ve İran'a saldırılar düzenledi" diyerek, ABD'nin aşırı taleplerde bulunduğunu ve bu talepleri dile getirmek için her fırsatı kullandığını dile getirdi.