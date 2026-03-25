İran, ABD ile Görüşmeleri Yalanladı

İran, ABD ile Görüşmeleri Yalanladı
25.03.2026 13:38
İran, ABD'nin müzakere açıklamalarını reddederek, Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını doğruladı.

Tahran yönetimi Beyaz Saray'dan yapılan müzakere açıklamalarını yalanlamaya devam ediyor.

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, iki ülke arasında direkt ya da dolaylı bir şekilde görüşme yapılmadığını söyledi.

Ancak Pakistan'ın Tahran ve Washington arasında diyalog ortamı yaratmak için çalıştığını doğruladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 24 Mart günü yaptığı açıklamada, İslamabad'ın her türlü görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söylemişti.

İran ordusu ise ABD ile görüşme iddiaları hakkında "Siz kendinizle müzakere ediyorsunuz" dedi.

Ordu Sözcüsü Ebrahim Zolfaghari, "Yenilginizi bir anlaşma olarak adlandırmayın" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Mart'ta Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, "Doğru insanlarla konuşuyoruz ve anlaşma yapmaya çok istekliler" demişti.

Trump İran'ın nükleer silah programının sonlandırılması talebini de kabul ettiğini iddia etti.

ABD medyası Washington'un Pakistan aracılığıyla İran'a 15 maddelik bir plan sunduğunu yazdı.

Haberlere göre İran'ın uranyum zenginleştirme programından tamamen vazgeçmesi karşılığında, yaptırımların kaldırılması önerisi yer alıyor.

Hürmüz Boğazı'nda son gelişmeler neler?

Hürmüz Boğazı'nın dünya enerji piyasasına yarattığı baskı 28 Şubat'ta başlayan savaşta İran adına koz olmayı sürdürüyor.

İran yönetimi 25 Mart'ta, düşman olmayan ülkelerin boğazdan geçebileceklerini duyurdu.

Çin, Hindistan ve Pakistan'a ait gemilerin buradan geçtiği biliniyor.

İran'ın yalanlamasına karşın Beyaz Saray'dan yapılan müzakere açıklamalarıyla petrol fiyatları 25 Mart Çarşamba günü Asya piyasalarında sert düşüş gösterdi.

Kaynak: BBC

Dış Politika, Orta Doğu, Pakistan, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, ABD ile Görüşmeleri Yalanladı - Son Dakika

BBC
SON DAKİKA: İran, ABD ile Görüşmeleri Yalanladı - Son Dakika
