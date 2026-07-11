İran, ABD ile Müzakere Talebini Reddetti - Son Dakika
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İran, ABD ile Müzakere Talebini Reddetti

İran, ABD ile Müzakere Talebini Reddetti
11.07.2026 09:04
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İran Dışişleri Sözcüsü, ABD ile müzakere talebinin olmadığını açıkladı ve iddiaları yalanladı.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın ABD ile müzakere talebinde bulunduğu yönündeki iddiaları reddederek, "İran bu konuda herhangi bir talepte bulunmadı" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülke basınına yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin ABD ile müzakere talebinde bulunduğuna yönelik iddialara yanıt verdi. Bekayi, İran'ın ABD ile müzakere talebinde bulunduğu yönündeki iddiaları reddederek, bu konuda herhangi bir talepte bulunmadıklarını söyledi. İran'ın politikasının hala 'taahhüde karşılık taahhüt' ilkesine dayandığını belirten Bekayi, Washington'ın verdiği taahhütleri ihlal etmesinin İran tarafından misillemeyle karşılanacağını kaydetti. Bekayi, "ABD ile herhangi bir müzakere talebimiz olmadı, ancak her zamanki sorumlu yaklaşımımız gereği, bölgesel ara buluculardan birinin İran'a gelip son durumu görüşme talebini reddetmedik" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin dün Meşhed kentinde yapılığını dile getiren Bekayi, "Katar tarafına görüşlerimizi ilettik" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran, ABD ile Müzakere Talebini Reddetti - Son Dakika

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