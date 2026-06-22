İran, ABD ile Müzakerelerde Taviz Vermedi - Son Dakika
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İran, ABD ile Müzakerelerde Taviz Vermedi

İran, ABD ile Müzakerelerde Taviz Vermedi
22.06.2026 15:41
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Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelere taviz vermeden katıldıklarını açıkladı.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "ABD ile yapılan müzakerelere taviz vermeden gittik" dedi

İranlı basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, başkent Tahran'daki Liderler Konferans Salonu'nda Ulusal Esnaf Günü dolayısıyla bir konuşma yaptığını bildirdi. Pezeşkiyan, dün ABD ile İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında gerçekleştirilen müzakerelere taviz vermeden gittiklerini söyledi. Ülke içinde ABD ile müzakere sürecine karşı yapılan eleştirilere değinen Pezeşkiyan, "Ayrışma ve bölünmeye yol açacak her mesaj, düşmanın değirmenine su taşımaktır. Bugüne kadar böylesine bir uzlaşı ortamı hiç oluşmamıştı" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, müzakerelerde karşı tarafın İran'ın haklarını görmezden gelmesi durumunda geri adım atmayacaklarını belirterek, bu süreçte İran'ın isteği üzerine ABD'nin Lübnan'da geri adım attığını ve bazı olumlu gelişmelerin yaşandığını kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran, ABD ile Müzakerelerde Taviz Vermedi - Son Dakika

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