İran: ABD Saldırıları Durdu, Misilleme Stratejisi Devrede - Son Dakika
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İran: ABD Saldırıları Durdu, Misilleme Stratejisi Devrede

İran: ABD Saldırıları Durdu, Misilleme Stratejisi Devrede
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İran Ordusu Sözcüsü, ABD'nin son iki gecedir saldırı yapmadığını ve İran'ın operasyonlarını durdurduğunu söyledi.

İRAN Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD saldırılarının son iki gecedir durduğunu belirterek, "Stratejimiz misillemeye dayalı olduğu için İran'ın karşı operasyonları da durduruldu" dedi.

İran Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ülke basınına yaptığı açıklamada, ABD-İran Savaşı'ndaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Ekreminiya, "ABD, son iki gecedir saldırılarını durdurdu. Bizim stratejimiz de misillemeye dayalı olduğu için İran'ın karşı operasyonları da durduruldu. ABD tarafının henüz net bir strateji izlediğini söylemek mümkün değil. Ancak mevcut tablo, Washington'ın stratejik karar alma sürecinde çıkmaz yaşadığını ve yıprandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Geniş çaplı hava saldırıları ya da kara harekatının da ihtimaller arasında bulunduğunu kaydeden Ekreminya, İran Silahlı Kuvvetleri'nin tüm senaryolara hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Savunma, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran: ABD Saldırıları Durdu, Misilleme Stratejisi Devrede - Son Dakika

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