İran: ABD saldırılarında 8 asker hayatını kaybetti

İRAN, ABD'nin ülkenin güney bölgelerine yönelik saldırılarında 8 İranlı askerin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
İran basını, ABD'nin İran'ın güneyindeki Buşehr ve Benderabbas kentlerine yönelik son saldırılarında İran Ordusu Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 8 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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