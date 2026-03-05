İran, ABD Tankerine Füze Saldırdı - Son Dakika
İran, ABD Tankerine Füze Saldırdı

İran, ABD Tankerine Füze Saldırdı
05.03.2026 14:40
İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nde ABD'ye ait petrol tankerini füzelerle vurdu.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Basra Körfezi'nin kuzeyinde ABD'ye ait bir petrol tankerini füzelerle vurduğu duyuruldu.

İran basınında yer alan haberlere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nin kuzeyinde ABD'ye ait bir petrol tankerini füzelerle hedef aldı. Bugün erken saatlerde donanma unsurları tarafından vurulan tankerin alev aldığı ve yanmaya devam ettiği aktarıldı. Devrim Muhafızları Ordusu'nun uluslararası kural ve kararlara dayanarak, savaş döneminde Hürmüz Boğazı'ndaki gemi hareketleri üzerinde İran'ın tam yetkiye sahip olduğunu ilan ettiği kaydedildi. Bu kapsamda bölgedeki tüm deniz araçlarının Tahran yönetiminin kararlarına uymak zorunda olduğu ifade edildi.

Ayrıca, ABD, İsrail, Avrupa devletleri ve bu ülkeleri destekleyenlere ait ticari ve askeri gemilerin stratejik boğazdan geçişine kesinlikle izin verilmeyeceği yönünde uyarıda bulunulduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran: Azerbaycan’ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
