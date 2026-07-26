İran, ABD Üslerine Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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İran, ABD Üslerine Saldırı Düzenledi

İran, ABD Üslerine Saldırı Düzenledi
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İran Devrim Muhafızları, 15 günde 11 ABD uçağı ve 17 insansız aracı imha ettiklerini açıkladı.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ülke basınına yaptığı açıklamada, ABD ordusuna verilen hasara ilişkin konuştu. Muhibbi, bölgedeki üslerde bulunan ABD'ye ait 8 yakıt ikmal uçağı, 1 adet 'F-15' savaş uçağı, 1 adet 'C-17' nakliye uçağı, 1 adet 'P-8' keşif uçağı ve 17 insansız hava aracının (HA) imha edildiğini bildirdi. Muhibbi, '9 komuta ve kontrol merkezi, 5 uydu haberleşme sistemi, 6 Patriot hava savunma radarı, 3 hava ve deniz kontrol-izleme radarı, 8 keşif ve erken uyarı radarı, 7 hava füze savunma radarı, 5 EPS radarı (2'si uzun menzil), 5 uzun menzilli radar, 2 hava savunma radarı, 1 taktik radar kampüsü, 6 füze hangarı, 17 silah deposu, 12 yakıt tankı, 3 lojistik merkezi, 6 savaş uçağı bakım merkezi, 6 füze fırlatma platformu, 4 HIMARS füze platformu (güdümlü roket sistemi), 1 yakıt iskelesi, 1 insansız deniz aracı deposu, 1 istihbarat veri merkezi, 4 savaş uçağı hangarı, 4 helikopter ve 6 füze deposu'nun saldırılarla birlikte hasar verilen diğer unsurlar olduğunu kaydetti.

Muhibbi, ABD'nin asker kayıplarına ilişkin ise ABD'nin kayıplar konusunda yalan söylediğini öne sürerek, en az 200 ABD askerinin bu saldırılar sırasında hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının da çok fazla olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Savunma, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, ABD Üslerine Saldırı Düzenledi - Son Dakika

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