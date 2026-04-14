İran, ABD ve İsrail\'e 270 Milyar Dolar Tazminat Talep Edecek

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD ve İsrail saldırılarının verdiği hasarın tazminatını 270 milyar dolar olarak açıkladı.

İRAN Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD ve İsrail saldırılarının yol açtığı hasarın ve talep edilecek savaş tazminatının ilk belirlemelere göre yaklaşık 270 milyar dolar olduğunu açıkladı.

İran hükümeti, ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıların ekonomik boyutuna ilişkin ilk değerlendirmesini paylaştı. Bir Rus haber ajansına açıklamalarda bulunan İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, saldırılar nedeniyle ortaya çıkan savaş tazminatı tutarının ilk tahminlere göre 270 milyar dolar civarında olduğunu belirtti. Muhacerani, kesin rakamın, ilgili kurumların çeşitli alanlarda yürüttüğü ön hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla resmi makamlarca duyurulacağını kaydetti.

Tazminat talebinin kapsamına dair detayları paylaşan Muhacerani, söz konusu meblağın zarar gören sivil binalar, iş yerleri ve fabrikaların yanı sıra Minab kentindeki okula düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren kız öğrencilerin haklarını da kapsayacağını bildirdi. Muhacerani, savaş tazminatı konusunun Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından çeşitli platformlarda sıkça dile getirildiğini ve İran müzakere heyetinin İslamabad'daki görüşmelerinde de masadaki önemli başlıklardan biri olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Ekonomi, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 11:53:26. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.