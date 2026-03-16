İran, ABD ve İsrail\'e Füze ve İHA Saldırısı Başlattı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar ABD ile İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında İHA atıldı" ifadelerini kullandı.

ABD ile İsrail askerlerinden ölü ve yaralı sayısının ise yaklaşık 5 bin olduğunu öne süren Naini, 118 insansız hava aracının (İHA) da düşürüldüğünü belirtti.