İran, ABD ve İsrail\'e Füze ve İHA Saldırısı Başlattı

16.03.2026 09:52
İran, ABD ve İsrail hedeflerine 700 füze ve 3600 İHA atıldığını bildirdi. 5000 ölü ve yaralı olduğu iddia ediliyor.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, ABD ile İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında insansız hava aracı atıldığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar ABD ile İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında İHA atıldı" ifadelerini kullandı.

ABD ile İsrail askerlerinden ölü ve yaralı sayısının ise yaklaşık 5 bin olduğunu öne süren Naini, 118 insansız hava aracının (İHA) da düşürüldüğünü belirtti.

Kaynak: DHA

İnsansız Hava Aracı, Savaş ve Çatışma, Muhammed Ali, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

09:23
09:11
09:10
08:56
08:25
06:54
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 09:52:56.
Advertisement
