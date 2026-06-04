İran ABD'ye Karşı Meşru Müdafaa Saldırıları Düzenliyor - Son Dakika
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İran ABD'ye Karşı Meşru Müdafaa Saldırıları Düzenliyor

İran ABD\'ye Karşı Meşru Müdafaa Saldırıları Düzenliyor
04.06.2026 10:14
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin kullandığı noktalara saldırıların meşru olduğunu belirtti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ABD'nin kullandığı yerleri hedef aldığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından bölgedeki son gelişmelere ilişkin bir açıklama yayımladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) iş birliğinden övgüyle bahsettiği bir videoyu alıntılayan Arakçi, "Silahlı Kuvvetlerimiz, ABD'nin sivil deniz taşımacılığına saldırmak ve ateşkesi ihlal etmek için kullanmasına izin verilen noktalara yönelik meşru müdafaa saldırıları düzenliyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında olası yeni saldırılara karşı da uyarılarda bulunan Arakçi, "Herhangi bir düşmanca eyleme derhal ve kararlı bir yanıt verilecektir. Yaptırımların ve savaşın başaramadığını, daha fazla savaşla kazanmak mümkün olmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran ABD'ye Karşı Meşru Müdafaa Saldırıları Düzenliyor - Son Dakika

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