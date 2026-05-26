İran, ABD\'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı

İRAN, ABD'nin geçici ateşkesi bariz bir şekilde ihlal ettiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı ve çevresinde yaşanan gerilime ilişkin yazılı açıklama yaptı. İran'ın, 'hiçbir saldırganlığı cevapsız bırakmayacağı ve kendini savunmakta tereddüt etmeyeceği' belirtilen açıklamada, "ABD'nin terörist ordusu son 48 saat içinde Hürmüzgan bölgesinde bariz bir ateşkes ihlali gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.