İran Altyapısını Yeniden İnşa Edecek - Son Dakika
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İran Altyapısını Yeniden İnşa Edecek

İran Altyapısını Yeniden İnşa Edecek
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Pezeşkiyan, ABD saldırıları sonrası altyapının hızla yeniden inşası için talimat verdi.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD saldırılarının ardından hasar gören altyapının hızla yeniden inşa edilmesi verdi.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da Ulaştırma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Pezeşkiyan kendisine deniz, hava ve kara ulaşımı ile sınır kapıları ve gümrüklerle alakalı raporların sunulmasının ardından ABD saldırılarının ardından hasar gören altyapının hızla yeniden inşası ve konuyla ilgili olarak en iyi teknolojinin kullanılması talimatı verdi.

ABD'nin İran'ın altyapısına yönelik saldırılarını 'savaş suçu' olarak değerlendiren Pezeşkiyan, konunun yetkili uluslararası makamlar nezdinde takip edilmesi gerektiğini söyledi. Pezeşkiyan açıklamasında, "Özellikle komşu ülkelerle olan ulaşım ağlarının genişletilmesi ve demir yolu ağlarının tamamlanmasıyla ülkenin stratejik konumu daha da güçlenecek ve jeopolitik kapasitesi artacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran Altyapısını Yeniden İnşa Edecek - Son Dakika

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