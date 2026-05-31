İran, Anlaşma Onayı İçin Somut Kazanımlar Bekliyor

İRAN Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, diplomasi arenasında düşmanın sözlerine ve vaatlerine güvenmediklerini belirterek, "İran halkının haklarını aldığımızdan emin olana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız" dedi.

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, katıldığı meclis oturumunda ABD ile yürütülen müzakereler ve olası anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkesinin tarihi ve büyük bir savaşta düşmanı geri püskürtmekte olduğunu ifade eden Kalibaf, bu mücadelede en önemli zafer etkeninin siyasi ve toplumsal bütünlük olduğunu vurguladı.

Düşmanın askeri alandaki yenilgisini telafi etmek ve İran'ı teslim olmaya zorlamak amacıyla savaşın yeni evresinde ekonomik baskı ve medya manipülasyonlarına başvurduğunu kaydeden Kalibaf, süreci 'kader belirleyici bir savaş' olarak nitelendirdi. Kalibaf; askeri saha, sokak, diplomasi ve halka hizmet alanlarının bu topyekun mücadelenin dört ayrılmaz cephesi olduğunu belirtti.

Askeri sahada elde edilen başarıların doğrudan halkın desteğiyle kazanıldığını söyleyen Kalibaf, diplomasinin asıl görevinin sahada kazanılan bu zaferleri masada siyasi ve hukuki kazanımlara dönüştürmek olduğunun altını çizdi. Müzakere süreçleri ve olası anlaşma şartlarına dair mesajlar veren Kalibaf, "Diplomasi cephesindeki temsilcilerimiz, düşmanın sözlerine ve vaatlerine hiçbir şekilde güvenmiyor. Bizim için yegane ölçüt, kendi taahhütlerimizi yerine getirmeden önce elde etmemiz gereken somut kazanımlardır. İran halkının haklarını masada aldığımızdan tam olarak emin olana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız" değerlendirmesinde bulundu.