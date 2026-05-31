İran, Anlaşma Onayı İçin Somut Kazanımlar Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Anlaşma Onayı İçin Somut Kazanımlar Bekliyor

İran, Anlaşma Onayı İçin Somut Kazanımlar Bekliyor
31.05.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Meclisi Başkanı Kalibaf, düşmana güvenmediklerini ve haklarını almadan anlaşma onaylamayacaklarını belirtti.

İRAN Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, diplomasi arenasında düşmanın sözlerine ve vaatlerine güvenmediklerini belirterek, "İran halkının haklarını aldığımızdan emin olana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız" dedi.

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, katıldığı meclis oturumunda ABD ile yürütülen müzakereler ve olası anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkesinin tarihi ve büyük bir savaşta düşmanı geri püskürtmekte olduğunu ifade eden Kalibaf, bu mücadelede en önemli zafer etkeninin siyasi ve toplumsal bütünlük olduğunu vurguladı.

Düşmanın askeri alandaki yenilgisini telafi etmek ve İran'ı teslim olmaya zorlamak amacıyla savaşın yeni evresinde ekonomik baskı ve medya manipülasyonlarına başvurduğunu kaydeden Kalibaf, süreci 'kader belirleyici bir savaş' olarak nitelendirdi. Kalibaf; askeri saha, sokak, diplomasi ve halka hizmet alanlarının bu topyekun mücadelenin dört ayrılmaz cephesi olduğunu belirtti.

Askeri sahada elde edilen başarıların doğrudan halkın desteğiyle kazanıldığını söyleyen Kalibaf, diplomasinin asıl görevinin sahada kazanılan bu zaferleri masada siyasi ve hukuki kazanımlara dönüştürmek olduğunun altını çizdi. Müzakere süreçleri ve olası anlaşma şartlarına dair mesajlar veren Kalibaf, "Diplomasi cephesindeki temsilcilerimiz, düşmanın sözlerine ve vaatlerine hiçbir şekilde güvenmiyor. Bizim için yegane ölçüt, kendi taahhütlerimizi yerine getirmeden önce elde etmemiz gereken somut kazanımlardır. İran halkının haklarını masada aldığımızdan tam olarak emin olana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Meclis Başkanı, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, Anlaşma Onayı İçin Somut Kazanımlar Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

15:13
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
14:28
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
14:03
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu
370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
13:46
İstanbul’dan Kanye West geçti İşte tarihi gecede kazanılan para
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para
13:06
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu’nun FETÖ suçlamasına yanıt
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt
12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 15:23:29. #.0.4#
SON DAKİKA: İran, Anlaşma Onayı İçin Somut Kazanımlar Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.