İran Avrupa'daki ABD Askeri Varlığına Hedef Belirliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

İran Avrupa'daki ABD Askeri Varlığına Hedef Belirliyor

İran Avrupa\'daki ABD Askeri Varlığına Hedef Belirliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Financial Times, İran'ın savaş halinde Avrupa'daki ABD üslerini hedef almayı değerlendirdiğini aktardı.

İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesi, savaşın tırmanması halinde İran'ın Avrupa'daki Amerikan askeri varlığını hedef almayı değerlendirdiğini yazdı.Gazete 19 Ağustos Çarşamba günü yayımlanan haberi İran hükümetine yakın iki isimsiz kaynağa dayandırdı.Habere göre, Tahran yönetimi, ABD'nin kullandığı Avrupa'nın güneydoğusundaki askeri üslere yönelik saldırı yapmayı değerlendirdi.ABD yakıt ikmal uçaklarına, Bezmer Hava Üssü'nü kullanım onayı veren Bulgaristan da hedef olarak gösterildi.Kaynaklardan biri, Kıbrıs'ın da ABD'nin yeniden bir saldırı başlatması halinde olası hedefler arasında bulunduğunu söyledi.Geçen Mart ayında bir insansız hava aracı Kıbrıs'ta bir İngiliz hava üssünü vurmuştu.Reuters'ın ulaştığı bir NATO yetkilisi, Financial Times'ın iddiasına ilişkin, "NATO, herhangi bir tehdide karşılık vermeye hazırdır ve tüm müttefikleri savunmak için her zaman gerekli olanı yapacaktır" dedi.İsmi verilmeyen NATO yetkili, "Bu yılın başlarında, NATO hava savunmalarının İran'dan Türkiye'ye yönelen balistik füzeleri dört ayrı olayda başarıyla engellemesinin de gösterdiği gibi, caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlü ve etkili" dedi.Financial Times'ın haberinde ayrıca, İran güçlerinin olası bir tırmanma durumunda Hürmüz Boğazı'ndaki deniz altı fiber optik kabloları hedef alma ihtimalini de değerlendirdiğini yazdı.Gazeteye konuşan bir kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran altyapısını hedef alma yönündeki tehditlerini hayata geçirmesi halinde Tahran'ın çatışmayı genişletmeye yönelik seçenekler hazırladığını söyledi.Kaynak, "ABD çok ileri giderse, İran kendisini her ne pahasına olursa olsun savunacak, bölgenin ötesine geçecek ve Avrupa'yı da vuracaktır" dedi.Haberde ayrıca askeri uzmanların, İran'ın Güney ve Güneydoğu Avrupa'nın bazı bölgelerine ulaşabilecek füzelere sahip olduğunu, ancak daha uzun menzillerde bunların etkinliği ve isabet oranının düşebileceğini söylediği aktarıldı.Financial Times, bu haberin, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin müzakerelerin çıkmaza girdiği ve Tahran ile Washington arasında yeniden görüşmeler yapılması ihtimalinin zayıfladığı bir dönemde yapıldığına dikkati çekti.Trump 18 Ağustos Salı günü, Tahran ile "devam eden ya da planlanmış hiçbir görüşme veya temas olmadığını" söyledi.İran ile ABD, Haziran ayında savaşı sona erdirmeyi ve daha geniş kapsamlı bir anlaşmanın önünü açmayı amaçlayan bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Ancak tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve yeniden başlayan çatışmalar nedeniyle bu mutabakat bir çözüme ulaştırmadı.BAE İranla ticareti dondurduBirleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tahran'ı ülkeye doğru iki balistik füze fırlatmakla suçladıktan sonra İran'a süresiz ticaret ambargosu uygulayacağını açıkladı.Savunma Bakanlığı, füzelerin deniz trafiğini hedef aldığını söyledi. Abu Dabi, son haftalarda İran'ı denizdeki tankerlerini defalarca hedef almakla suçladı.Tahran ise suçlamaları "asılsız" olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın füze saldırısı gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları reddederek, hedef şaşırtmalara karşı uyardı.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının ardından BAE Dışişleri Bakanlığı iran ile tüm ticari ve mali işlemlerin "ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu" açıkladı.İran'dan Körfez ülkelerine yeni uyarıÖte yandan İran, Körfez ülkelerine savaşta ABD'ye yardım etmemeleri uyarısını yineledi.İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdollahi, 19 Ağustos'ta X'te Farsça yaptığı paylaşımda, "ABD'nin topraklarını İran'a karşı kullanmasına izin vermeyeceklerini belirten çeşitli açıklamalar yapan bu ülkeler, hiçbir şeyin gözümüzden kaçmadığını bilmelidir" dedi.Abdollahi, "özellikle yakıt ikmal uçakları olmak üzere askeri hava araçlarının bölgedeki üslerdeki yoğunluğunun ev sahibi ülkelerin bilgisi dışında olmasının düşük bir ihtimal gibi göründüğünü" söyled.ABD ordusuna yönelik "her türlü yardım ve kolaylaştırmanın, ABD askeri güçleriyle iş birliği olarak değerlendirileceği" uyarısında bulundu.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Amerika Birleşik Devletleri, Financial Times, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Avrupa'daki ABD Askeri Varlığına Hedef Belirliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Hobi olarak başladı, 2.5 dönüme çıkardı: Bakımı zor ama parası çok iyi Hobi olarak başladı, 2.5 dönüme çıkardı: Bakımı zor ama parası çok iyi
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait
Trump’ın göz diktiği Grönland’da Danimarka’dan askeri hamle Trump'ın göz diktiği Grönland'da Danimarka'dan askeri hamle
El Nino rekor kıracak: Son 76 yılın en şiddetli olayı olacak El Nino rekor kıracak: Son 76 yılın en şiddetli olayı olacak
Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın kuzeni Vesim Esad idama mahkum edildi Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad idama mahkum edildi
Böyle komşu olmaz olsun Hem koyunlarını çaldı hem aramasına yardım etti Böyle komşu olmaz olsun! Hem koyunlarını çaldı hem aramasına yardım etti

14:42
Gazilerin ve şehit yakınlarının olaylı yürüyüşü Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı
Gazilerin ve şehit yakınlarının olaylı yürüyüşü! Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı
14:41
Barış Alper Yılmaz ailesi için yaptırdı Görenler aynı yorumu yaptı
Barış Alper Yılmaz ailesi için yaptırdı! Görenler aynı yorumu yaptı
14:35
İsrail’in sınırımızın dibindeki üssü vurmasının ardından Türkiye ve ABD arasında kritik temas
İsrail'in sınırımızın dibindeki üssü vurmasının ardından Türkiye ve ABD arasında kritik temas
14:24
Şanlıurfa’yı ayağa kaldıran sözler O kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! O kadın hakkında soruşturma başlatıldı
14:09
Memur ve emekli ne kadar zam alacak Rakamlar netleşmeye başladı
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Rakamlar netleşmeye başladı
13:42
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu Ünlü börekçi de listede
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 14:58:09. #7.13#
SON DAKİKA: İran Avrupa'daki ABD Askeri Varlığına Hedef Belirliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.