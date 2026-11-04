İran baş müzakerecisi Kalibaf, ABD'de ara seçim sonrası 'savaşa hayır' mesajını destekledi - Son Dakika
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BBC

İran baş müzakerecisi Kalibaf, ABD'de ara seçim sonrası 'savaşa hayır' mesajını destekledi

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İran baş müzakerecisi Kalibaf, ABD\'de ara seçim sonrası \'savaşa hayır\' mesajını destekledi
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İran'ın ABD ile görüşmelerindeki baş müzakerecisi Kalibaf, Cumhuriyetçi Parti'nin ara seçim yenilgisi sonrası Amerikalıların 'savaşa hayır' mesajını destekledi. Kalibaf, ABD'nin kamuoyu iradesine ihanet etmesi halinde 'hayır' demelerine kabusun eşlik edeceği uyarısında bulundu.

İran'ın ABD ile yaptığı görüşmelerdeki baş müzakerecisi, Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin ara seçimlerde yenilgiye uğramasının ardından Amerikalıların "SAVAŞA HAYIR" mesajı verdiğini söyledi.Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf X'teki paylaşımında "Bu mesajı destekliyoruz" dedi.Kalibaf "ABD hükümeti uluslararası patronlara ve şantajcılara hizmet ederek kamuoyunun iradesine ihanet ederse, bizim 'hayır' dememize bir kabusun da eşlik edeceğini öğrenecek" diye de uyardı. Trump kendisi için olumsuz seçim sonuçlarının kısmen savaştan ve buna bağlı olarak yakıt fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını kabul etti. Ancak Şubat ayında İsrail ile birlikte İran'a yönelik ortak saldırıyı başlatmaktan pişman olmadığını ısrarla belirtti.Trump, Fox News'e "Bence bunun bir kısmı İran'dan kaynaklanıyordu" dedi."İnsanlar İran konusunda yaptıklarımla hemfikirler ama muhtemelen yakıta daha fazla para ödemek gibi kısa vadeli sonuçlarına katlanmaya istekli değillerdi. Bunu anlıyorum."Trump, BBC'nin ABD'deki haber ortağı CBS News'e ayrı bir açıklama yaparak, çatışmanın, "bittiğini söylediğinde" sona ereceğini söyledi.Trump son haftalarda, İran'la savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılamaması halinde ABD ve İsrail'in ara seçimlerden sonra savaşa geri dönebileceği uyarısı yaptı. Çatışmayı sona erdirmek için yapılan dolaylı görüşmeler aylardır çıkmaza girmiş durumda.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Salı günü yaptığı açıklamada, hükümetinin krizi "diyalog yoluyla" çözmeye çalıştığını belirtti.Savaşın yeniden başlaması halinde "kimse bundan fayda görmeyecek" diye de uyardı.Ayrıca İran'ın dini lideri Mücteba Hameney'in hükümete "daha önce dokunulmaz kabul ettiği konularda" müzakere yetkisi verdiğini de vurguladı.'Demokrat Parti'nin Rusya'ya yaklışımı olumsuz' Rus resmi haber ajansı RIA'ya göre Rusya Dışişleri Başkan Yardımcısı Sergey Riyabkov, "Nihai sonuçları bekleyelim. Demokrat Parti yönetiminin Rusya ile ilişkilere yaklaşımı son derece olumsuz. Bunda yeni bir şey yok" dedi. Riyabkov, "Ukrayna konusundaki ilkeli ve tutarlı çizgimiz, genel olarak dış politikamızda olduğu gibi kısa vadeli mülahazalara dayanmıyor ve doğal olarak başka ülkelerdeki siyasi barometrenin dalgalanmalarına da bağlı değil" diye konuştu. Rus yetkili ayrıca "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Elon Musk: Uzay lazerlerim bu kez işe yaramadıElon Musk, yaptığı harcamayla seçimlere en çok etki etmeye çalışan isimlerden biri olarak öne çıkmıştı.OpenSecrets tarafından federal seçim kampanyası bildirimlerinin incelenmesine göre Musk, Cumhuriyetçi adayları desteklemek için en az 455 milyon dolar harcadı. Bu rakam, ABD siyasi tarihindeki en büyük harcamalardan biri olarak değerlendiriliyor.Teksas Senato yarışında Musk, Cumhuriyetçi Ken Paxton'ı desteklemek için 200 milyon dolardan fazla harcama yaptı. Ancak Paxton, Demokrat aday James Talarico'ya yenildi.Musk, birkaç yıl önce ikametgahını ve bazı ticari faaliyetlerini Teksas'a taşımıştı.Talarico, yaptığı zafer konuşmasında destekçilerine şöyle seslendi: "Az önce her milyarder süper bağışçıya, her trilyoner süper bağışçıya ve bu eyalet ile bu ülkedeki bozuk siyasi sistemin her yolsuz savunucusuna bir mesaj gönderdik: Halk karar verir."Elon Musk ise sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te saatler süren sessizliğin ardından şu paylaşımı yaptı: "Sanırım seçime müdahale eden uzay lazerlerim bu kez işe yaramadı."Sanchez: ABD halkı nefrete karşı oy kullandı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez X platformundaki paylaşımında Demokatların seçim zaferini kutladı. Sanchez şunları yazdı: "Amerikan halkı, yalnızca insanları yoksullaştırmaya yarayan politikalara karşı oy kullandı. Nefrete karşı, cinsiyetçiliğe karşı, iklim değişikliğini inkar etmeye karşı ve seçkinlerin ayrıcalıklarına karşı..."Brezilya'da yaşandı. Az önce ABD'de yaşandı. Yakında İspanya'da da yaşanacak."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC
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