İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek "nükleer" çıkışı
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek "nükleer" çıkışı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan\'dan ABD\'yi küplere bindirecek "nükleer" çıkışı
02.11.2025 12:07
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin hedef aldığı nükleer tesisleri yeniden ve daha güçlü şekilde inşa edeceklerini söyledi. Pezeşkiyan "Bina ve fabrikaların yok edilmesi sorun değildir. Yeniden ve daha güçlü şekilde inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki nükleer tesisleri ziyareti esnasında açıklamalarda bulundu.

"DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE İNŞA EDECEĞİZ"

Pezeşkiyan, "Nükleer bilim, bilim insanlarımızın zihnindedir. Bina ve fabrikaların yok edilmesi sorun değildir. Yeniden ve daha güçlü şekilde inşa edeceğiz." dedi.

"NÜKLEER BOMBA KULLANIMINI HARAM KABUL EDİYORUZ"

Ülkesinin nükleer faaliyetlerinin barışçıl ve sivil amaçlar içerdiğini dile getiren Pezeşkiyan, "Düşmanlar, İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında 'bomba yapmaya çalışıyoruz' izlenimi vermeye çalışıyorlar. Oysa biz, Rehber'in ( Ali Hamaney'in) fetvası gereğince nükleer bomba kullanımını haram kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL VE ABD'NİN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti. İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Mesud Pezeşkiyan, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek 'nükleer' çıkışı - Son Dakika

SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek "nükleer" çıkışı - Son Dakika
