İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırı iddialarına sert yanıt - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırı iddialarına sert yanıt

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırmayı planladığı yönündeki iddiaları yanıt verdi. Bu tür tehditlerin İran'ı korkutamayacağını belirten Pezeşkiyan, İran'ın nükleer altyapısını inşa edenlerin, bu tehdidi boşa çıkaracak bilgi ve yeteneğe sahip olduklarını ifade etti.

13.02.2025 17:40  Güncelleme: 17:55
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in İran'daki nükleer tesislere saldıracağı iddialarına verdiği yanıtta, "Atom merkezlerinizi vuracağız, diye tehdit ediyorlar. Gelin vurun. Çocukların beyni oraları inşa etti. Merkezlerin 100 tanesini vursanız bu çocuklar 1000 tane inşa eder" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin güneyinde yer alan Buşehr eyaletinde katıldığı bir programda, İran'a yönelik dış tehditlere karşı sert açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırı iddialarına sert yanıt
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

MEYDAN OKUDU

ABD medyasının son dönemdeki iddialarına yanıt veren Pezeşkiyan, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırmayı planladığı yönündeki haberleri yalanladı.

İranlı lider, bu tür tehditlerin İran'ı asla korkutamayacağını vurgulayarak, "Atom merkezlerinizi vuracağız, diye tehdit ediyorlar. Gelin vurun. Çocukların beyni oraları inşa etti. Merkezlerin 100 tanesini vursanız bu çocuklar 1000 tane inşa eder. Binaları vurabilirsiniz ama onu yapan zihin orada oldukça bir şey yapamazsınız" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca İran'ın nükleer altyapısını inşa edenlerin, bu tehdidi boşa çıkaracak bilgi ve yeteneğe sahip olduklarını belirtti.

İSRAİL SALDIRI HAZIRLIĞINDA

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD istihbaratı, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar planladığını rapor etti. WSJ'nin istihbarat bilgilerine sahip kişilere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği ilk günlerde İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu kaydedildi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan\'dan saldırı iddialarına sert yanıt

Uluslararası İlişkiler, Mesud Pezeşkiyan, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırı iddialarına sert yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Korkma Arkanda Herşeye Karışan Reis Var 0 1 Yanıtla
  • Osman A:
    Gelde gününü göstereyim diyememiş. 0 0 Yanıtla
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